Slettet af Instagram: Komiker solgte 'crack'

'Nu skal jeg have fat i dem og fortælle, at det er flydende karamel med 32 % alkohol og ikke RIGTIGE stoffer, jeg sælger.'

Sådan lyder det blandt andet i et opslag på Instagram fra den kendte komiker Simon Talbot, der har fået fjernet en julevideo fra Instagram, hvor han reklamerer for sin egen whiskey; Crack Salted Caramel Moonshine.

Det sociale medie kan naturligvis ikke tillade, at komikeren sælger stoffer på platformen, da ordet crack hentyder til kokain. Men i virkeligheden har 35-årige Talbot blot forsøgt at afsætte 350 flasker af sin nye whiskey til sine 94,1 tusind følgere.

Simon Talbot trækker da også på smilebåndet, da Ekstra Bladet får ham i røret.

- Jeg har lavet den her whiskey som en hyldest til min irske far, og hvis man oversætter hygge til irsk, så får man crack. Det er en mere festlig version af dansk hygge, hvor man fester, danser og synger. Det er kort sagt irsk bodega kultur, siger han og fortsætter med et grin:

- Hey, jeg har bare lavet en whiskey. Det er ikke fordi, jeg er dealer på min Instagram og komiker ved siden af.

I øjeblikket forsøger den danske komiker at række ud til Instagram for at forklare sammenhængen, så han kan få lov til at reklamere for sin whiskey uden at blive blokeret, men det er svært at komme igennem til platformen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han bør ændre navnet for ikke at komme i klemme fremover, er han ikke et øjeblik i tvivl om svaret.

- Jeg er en meget regelrytter-type og er ikke en person, der med vilje lægger vildt provokerende indhold på de sociale medier, fortæller Simon Talbot.

- Men hvis reglerne er irriterende, så bliver jeg også lidt trodsig. Jeg vil hellere risikere at blive blokeret igen end at tage hensyn til en algoritme, der reagerer på nogle ting, som ikke giver mening. De skal kunne tage en joke, fastslår komikeren.