Slut efter 25 år: Sælger for stort millionbeløb

Anders Lund Madsen har efter en prisjustering solgt sin bolig for stort millionbeløb

Den folkekære underholdningsvært Anders Lund Madsen har solgt sit hus midt på Østerbro i København efter en handel til 15,8 millioner kroner.

Dermed kan medie-personligheden nu tage afsked med godt 25 år på en af Københavns mest attraktive adresser.

Det skriver boligmediet Boliga.dk på baggrund af den netop tinglyste handel.

Kendis-datter scorer kæmpe rolle

Anders Lund Madsen udbød oprindeligt sit 185 kvadratmeter store byhus til salg i september sidste år. Dengang lød udbudsprisen på 16,5 millioner kroner – og efter en justering undervejs og et endeligt afslag er kvadratmeterne er hjemmet altså nu givet videre til nye ejere med en samlet rabat på 700.000 kroner.

Anders Lund Madsen blev for nylig far for syvende gang, da han og konen Karin bød velkommen til en datter, der har fået navnet Vild. Hvad familien nu skal, vides dog ikke.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Anders Lund Madsen, men i skrivende stund uden held.

Anders Lund Madsen kan nu kalde sig sælger. Foto: RealMæglerne Østerbro

Attraktive Østerbro

Husmarkedet på Østerbro i København er blandt landets absolut dyreste: Sidste år blev en gennemsnitlig villakvadratmeter i området solgt for godt og vel 62.800 kroner, det er kun overgået af København K – der med en gennemsnitlig salgskvadratmeterpris på knap 64.800 kroner er landets dyreste sted at købe hus.

Selvom både kvadratmeterprisen og den endelige salgspris på Lund Madsens nu tidligere byhus er på den ekstremt flotte side af landsgennemsnittet, er bolighandler i denne størrelsesorden altså ikke særsyn i Københavns Ø-postnummer.

Reagerer på Dubai-kritik: - Det er noget værre pis

Alene siden 1. januar sidste år, er der ifølge Boliga.dks salgshistorik solgt 71 villaer i bydelen – 40 af dem til ti millioner kroner eller mere. Det dyreste hus, der sidste år blev solgt i bydelen, gik således for 22,8 millioner kroner, da en knap 300 kvadratmeter stor villa blev solgt i december.

Den rekord kommer tv- og radioværten, der til foråret tager på turné med sit første liveshow SLUT, nok ikke til at slå. Lund Madsen-familien har nemlig allerede købt en ny villa i noget grønnere omgivelser og med søudsigt i de ligeledes yderst attraktive boligområder nord for København.

Se boligen her.