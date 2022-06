Slut efter 26 år: Står til stor milliongevinst

Du er måske en af dem, der på et eller andet tidspunkt har sagt; 'Nu går jeg op og lægger mig' - med et vink til den hårdtprøvede bankdirektørfrue Maude.

Sætningen blev udødeliggjort af Malene Schwartz, der spillede fru Varnæs i den populære tv-serie 'Matador', og netop nu kan du købe den folkekære skuespillerindes sommerhus, som hun har sat til salg efter 26 års ejerskab.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Ferieboligen ligger i den populære ferieby Tisvildeleje på Sjællands nordkyst i det naturskønne område Lundene. Schwartz købte det 87 kvadratmeter store sommerhus i 1996 for 595.000 kroner.

Her næsten tre årtier senere er det kommet til salg hos den lokale mæglerbutik Nybolig Peter Leander, Hornbæk, for 4.985.000 kroner.

Ud over det klassiske træsommerhus følger der også en overdækket terrasse, et anneks med plads til overnattende gæster og et redskabsrum med i prisen.

Sommerhuset beliggende i Tisvildeleje er nu til salg. Foto: Nybolig Peter Leander, Hornbæk

Anden gang i år

Det er ikke første gang, at den tidligere teaterdirektør har sat sin feriebolig til salg. Ifølge Boliga.dks udbudshistorik kom sommerhuset også på markedet i sensommeren sidste år, men blev taget af markedet igen efter tre måneder.

Dengang fortalte hun Billed-Bladet, at hun ville sælge efter så mange år for at prøve noget nyt og kigge lidt mere på verden i stedet for at sidde i et sommerhus om sommeren.

I foråret fik den en tur på markedet igen – med et prisskilt på 5,7 millioner kroner - men også denne gang røg den af efter et par måneder.

Men måske er tredje gang lykkens gang; Nu kan du i hvert fald købe det klassiske 50'er-sommerhus med rabat, som Se og Hør også skrev i sidste uge: Der er nemlig skåret over 700.000 kroner af udbudsprisen.

Malene Schwartz har ud over pragtpræstationen i 'Matador' været med i en lang række danske film og tv-serier, ligesom hun også har indtaget de skrå brædder på alt fra Det Kongelige Teater til Cirkusrevyen. Hun fylder 85 år 10. august.

Se sommerhuset her.