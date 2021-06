Slut efter 32 år: Syg rejsekonge siger farvel

Rejsekongen Stig Elling, 74, har efter mange overvejelser truffet en svær, men – siger han selv – nødvendig og fornuftig beslutning:

Han sætter nemlig sit elskede sommerhus i nordsjællandske Rågeleje til salg.

Det kommer på markedet i løbet af ganske kort tid, fortæller han til Ekstra Bladet, og derfor er detaljer om pris endnu ikke helt på plads, lyder det.

Når han ikke har været på farten ude i verden, er det her, at han i over tre årtier har haft sin danske oase – nærmest kun et stenkast fra stranden. Et sted, hvor han og gemalen, Steen Andersen, har søgt tilflugt fra en travl hverdag og nydt naturen.

Stig Elling har haft mange solskinsstunder i det gule sommerhus i Rågeleje. Privatfoto

Intet til gode

Men for et par år siden blev Stig Elling ramt af Parkinsons sygdom.

– Jeg har det rimeligt godt lige nu, men alle får jo nogle ting med alderen, og så må man håndtere det og forsøge at få det bedste ud af det, siger han.

Sygdommen er også en del af årsagen til, at sommerhuset nu skal sælges.

– Det bliver vemodigt at skulle sige farvel, men området omkring sommerhuset er for kuperet til, at jeg kan nyde det. Jeg døjer med at komme omkring der, siger han og tilføjer:

– Jeg har set en stor del af verden og har egentlig intet til gode, så jeg klager ikke.





Stig og Steen på stranden i Rågeleje. Foto: Linda Johansen

En ny drøm

Han drømmer dog fortsat om at have et fristed væk fra lejligheden på Frederiksberg.

– Min drøm er at få et lille hus i den gamle by i Dragør. At kunne gå ned til havnen og sidde og kigge ud over vandet, siger han.