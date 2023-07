Slut efter 40 år: Forlader USA

40 år.

Så længe har den danske skuespiller og model Brigitte Nielsen boet i USA.

Men snart er det slut.

Brigitte Nielsen og hendes italienske mand, Mattia Dessi, har nemlig besluttet sig for at flytte til Spanien - nærmere bestemt Marbella.

Det fortæller Brigitte Nielsen, der lige er fyldt 60, i et interview med det spanske medie Vanitatis El Confidencial.

- En ny rejse i mit liv begynder. Jeg er glad, for jeg har længe ønsket at bo i Spanien, og endelig besluttede vi at købe et hus i Marbella, fortæller Gitte Nielsen til mediet.

Huset ligger på Marbellas berømte Golden Mile, der er en strækning på fem kilometer, hvor det ene luksushus efter det andet tårner sig op.

- Vi har valgt Casablanca-stranden, fordi det er et dejligt sted at være, fortsætter hun.

Her ses Brigitte Nielsen sammen med sin mand, Mattia Dessi. Foto: Faye Sadou/Ritzau Scanpix

Frida er mit liv

Parret glæder sig også til, at deres datter, Frida, skal begynde en ny hverdag i Spanien.

Her er hun allerede indskrevet på en ny skole - den private folkeskole Swans International Primary School.

- Frida er mit liv. Hun er min kærlighed. Hun er den bedste ting, jeg nogensinde har lavet. Denne her pige var virkelig ønsket. Jeg har skullet gå igennem mange tests og tage til lægen mange gange, for at dette smukke væsen kunne blive født. Jeg var 54 år, da Frida kom til verden, siger Brigitte Nielsen og fortsætter:

- Jeg vil lære hende spansk, og at hun skal blive uddannet i denne smukke by, som Marbella er. Jeg glæder mig til at hente hende fra skole og føle mig som en 'rigtig' mor, siger hun videre.

