Slut efter ét år

Ligesom så mange andre danskere blev det også til et sommerhuskøb for den folkekære tv-vært Peter Ingemann sidste år.

Her købte han med sin hustru, Trine Rasmussen, et gult træhus i den populære ferieby Lønstrup ved Vesterhavet, men nu er ferieboligen til salg igen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Ingemann, som blandt andet har taget danskere med rundt i landet på en Puch-knallert i flere programmer på TV2, gav tilbage i januar sidste år 1.145.000 kroner for det 55 kvadratmeter store sommerhus, der ligger med udsigt til klitterne ved badebyen.

Lidt mere end 13 måneder senere er sommerhuset til salg for 1.475.000 kroner hos det lokale ejendomsmæglerfirma Thomas Risager, der i sit salgsmateriale beskriver det, som et hyggeligt og hjemligt sommerhus i gåafstand til alt, hvad Lønstrup har at byde på, og nok størst af alt også havet.

Skal have noget større

Den populære tv-vært har også delt bolignyheden på sin Instagram-profil, hvor 188.000 mennesker trofast følger med. Her kommer han med årsagen til, at sommerhuset er kommet til salg; han er nemlig på udkig efter noget større med plads til hele familien – dog stadig i Lønstrup.

Det er da også et af de sommerhusområder, som danskerne har været svært begejstrede for i de seneste år, i hvert fald er salgspriserne i postnummeret Hjørring, hvor Ingemanns sommerhus ligger, vokset markant i løbet af coronakrisen:

Bare fra 2019 til 2021 er kvadratmeterpriserne for de handlede ferieboliger i området steget seks procent, så køberne sidste år i gennemsnit betalte 21.000 kroner for en kvadratmeter sommerhus. Det viser tal fra Boliga.dk.

Peter Ingemann har været vært på en lang række af danskernes foretrukne tv-programmer; lige fra Hammerslag til Den Store Bagedyst og Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.