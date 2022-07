Slut efter halvandet år: Har solgt sommerhuset

Det var ikke længe, den folkekære tv-vært Peter Ingemann nåede at eje sit sommerhus i den populære ferieby Lønstrup ved Vesterhavet, før det kom til salg i februar i år.

Han købte det nemlig i januar 2021, og nu – halvandet år efter – er det blevet solgt.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Tre en halv måned tog det at sælge det 55 kvadratmeter store træhus, der ramte markedet med et prisskilt på 1.475.000 kroner.

Dengang fortalte den tidligere 'Hammerslag'-vært til sine næsten 190.000 følgere på Instagram, at sommerhuset skulle sælges, da de var på udkig efter noget større – dog stadig i Lønstrup.

Ingemann har da også være villig til at forhandle lidt om prisen. I hvert fald overtager de nye ejere nu nøglerne til den nordjyske feriebolig med et afslag på 45.000 kroner. Salgsprisen lyder nemlig på 1.430.000 kroner.

Gevinst

Selvom Ingemann har givet et afslag i prisen, ser det ud til, at han umiddelbart er kommet videre fra salget af sommerhuset med en gevinst i rygsækken.

Ifølge Boliga.dk købte den rutinerede tv-vært nemlig i sin tid ferieboligen med sin hustru Trine Rasmussen for 1.145.000 kroner.

Det betyder altså, at parret har tjent 285.000 kroner på halvandet år ved at købe og sælge ferieboligen - uden at tage højde for eventuelle forbedringer, de har foretaget i mellemtiden.

Peter Ingemann var i en lang årrække ansat på DR, hvor han var vært på nogle af de mest populære programmer som 'Hammerslag' og 'Den Store Bagedyst', hvorefter han skiftede til TV2, hvor han blandt andet har kørt Danmark rundt på en Puch-knallert i flere programmer.

Se Peter Ingemanns tidligere sommerhus her.

