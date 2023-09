Slut efter ti år: - Virkelig vemodigt

Holdet bag 'Badehotellet' er lige nu i gang med at indspille den tiende - og sidste - sæson af TV 2-serien 'Badehotellet'.

De sidste episoder af den ikoniske serie er sat til at skulle filmes i november. Og det er ikke noget, som skuespiller Merete Mærkedahl, der spiller køkkenpigen Otilia i serien, ser frem til, fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til musicalen 'Moulin Rouge'.

- Er det vemodigt, at det er ved at være slut?

- Helt vildt. Jeg nyder det virkelig. Faktisk er jeg der nogle gange i lang tid, efter jeg er færdig, hvor jeg bare går rundt og snakker lidt, siger Mærkedahl og fortsætter:

- Man prøver jo bare at få det sidste med. Det er jo en familie, man har haft i ti år. Så jo, det er virkelig vemodigt, at det snart slutter.

Merete Mærkedahl glæder sig ikke til at tage afsked med sine mange kolleger på 'Badehotellet'. Foto: Henning Hjorth

En følsom type

- Tror du, at du fælder en tåre, når det er slut?

- Altså, nu er jeg jo en følsom type, så det skulle ikke undre mig, at når det er mit sidste billede, så tror jeg godt, jeg kunne blive lidt vemodigt.

- Fordi normalt er det sådan, at når man har fået sit sidste skud, så plejer hele crewet at klappe.

- Så jeg tror, det bliver meget mærkeligt, når man får taget sit sidste skud, og alle siger tak ... Ja, det kan jeg i hvert fald mærke allerede nu, siger Merete Mærkedahl og tilføjer:

- Det bliver specielt.

Teaser et twist

Ud over at Merete Mærkedahl fortæller, at det bliver en trist afsked med den elskede serie, så teaser hun også om en spændende drejning for sin egen karakter i serien.

- Da jeg læste det her manus, var jeg sådan her: 'Uha. Hvordan får de lige afsluttet det her?' siger Mærkedahl og fortsætter:

- Der var faktisk også noget ved min karakter, som jeg ikke havde set komme. Så ja, det er jeg rigtig spændt på, hvordan søren det ender. Men mere kan jeg ikke sige.

- Men det var en drejning, jeg ikke selv havde set komme, må jeg sige.

Den endelige premieredato for den tiende og sidste sæson af 'Badehotellet' er endnu ikke offentliggjort. Vi ved dog, at det først bliver i 2024.

