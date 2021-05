Slut igen: Dansk tv-par går fra hinanden

Kærligheden varede ikke ved for 'Ex on the Beach'-parret Claes Lanng og Cecilie Harder

Det har været op og ned mellem Cecilie Harder og Claes Lanng, siden parret fandt sammen i 'Ex on the Beach', hvor de begge deltog.

Efter en længe periode fra hinanden overraskede de dog sidste sommer, da de bekræftede over for Ekstra Bladet, at de igen havde fundet kærligheden med hinanden. Men lykken varede ikke ved.

I en opslaget på Instagram skriver Cecilie, at det er slut mellem dem igen. Hun understreger, at der ikke er noget drama i forbindelse med bruddet, der skete for en uge siden.

'Vi er simpelthen bare gledet i hver vores retning, og vil helt forskellige ting med vores liv. Vi gik ikke fra hinanden, fordi vi ikke elskede hinanden, men simpelthen bare fordi den vej, vi ville gå, var alt for forskellig, og vi derfor ikke ville kunne mødes på midten,' skriver hun og fortsætter:

'Vi er på ingen måde uvenner og bor stadig sammen, indtil Claes finder ud af, hvor i landet han vil hen af.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med begge parter, der bekræfter bruddet.

'Vi er ikke uvenner, og der har ikke været noget skænderi eller utroskab eller andet, der har forårsaget dette,' skriver Claes i en besked til Ekstra Bladet.

Også Cecilie bekræfter sit opslag på Instagram, men hun ønsker ikke at sige mere end det på nuværende tidspunkt.