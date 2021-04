Slut med at 'bo i en kuffert': Flytter sammen med kæresten

Det har været en heftig uge for kendiskokken Umut Sakarya, som har været i noget af en shitstorm efter han i sidste uge fortalte, at han vil lave et opgør med 'hyggesexismen', har der floreret billeder på sociale medier, der viser, at kendiskokken selv har været med til at bidrage til den hårde tone.

Men ikke desto mindre kan han hele en glædelig nyhed. Den 30-årige Umut og kæresten Johanne Havshøj er flyttet sammen i Umuts lejlighed i København.

Nørrebronx

Det skriver Umut i et opslag på Instagram. Til Ekstra Bladet fortæller han, at de nærmest har boet sammen siden, han kom hjem fra optagelserne til 'Over Atlanten' i slutningen af sidste år.

- Vi bor nu officielt sammen i min lejlighed på Nørrebronx (Nørrebro, red.). Vi har været sammen, siden jeg kom hjem fra 'Over Atlanten', og så er det i dag, at hun officielt er flyttet ind, fortæller han.

Indtil nu har 23-årige Johanne boet i Aarhus, hvor hun stadig læser på Aarhus universitet. Det vil også sige, at hun skal pendle mellem hjemmet i københavner-bydelen og smilets by.

- Men alt foregår jo online, så derfor kan det sagtens lade sig gøre, fortæller han.

Samler-gen

I takt med at Johanne nu har folkeregisteradresse hos Umut, så skal hun også have nogle af sine ejendele med.

- Vi er i gang med en stor oprydning herhjemme. Jeg har simpelthen sådan et samler-gen, så jeg har mange ting og nips. Derfor er vi i gang med at rydde ud, så Johanne også kan få sine ting ind, fortæller han.

- Det er jo vigtigt, at man føler sig hjemme, når man er hjemme. Ikke fordi hun ikke har følt sig hjemme før, men det er bare mere hyggeligt også at have sine ting her, så hun ikke skal bo i en kuffert mellem København og Aarhus længere, fortæller han.

Både Umut og Johanne er glade for blomster, planter og kunst. Derfor er det vigtigt for Umut, at både hans og Johannes planter og kunst får en plads i hjemmet på Nørrebro.

- Så det bliver lidt af en botanisk have med kunstudstilling, joker han.

De to mødte hinanden første gang på Guldgrillen, som Umut Sakarya er medejer af, hvor de spiste sammen med en fælles bekendt.

- Jeg ved ikke, om det var min sovs, hun faldt for, men det er jo endt godt, fortæller han.