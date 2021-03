Slut med langdistance: Flytter sammen efter 1,5 måned

Reality-parret Christel Trubka og Asbjørn 'Tyren' Nielsen har valgt at opsige deres respektive lejemål og flytte sammen.

Det betyder henholdsvis for 'Tyren', at han rykker teltpælene op fra Kolding til hovedstaden, mens Christel slipper med at flytte 300 meter ned ad gaden, fra hvor hun allerede bor nu i Ørestad.

Det fortæller Christel Trubka til Ekstra Bladet søndag aften.

Overtager tirsdag

- Vi glæder os helt vildt til at overtage nøglerne på tirsdag. Det bliver fedt at skulle bo sammen. Det er også fedt, at det ikke er så langt fra, hvor jeg bor nu, for jeg er virkelig glad for Ørestaden. Det er tæt på både motorvej og natur, fortæller den glade reality-kendis.

Det er ikke meget mere end 1,5 måned siden, at de to officielt stod frem som par, men den hurtige beslutning om at have et fælles tag over hovedet er ikke en bekymring for parret.

- Hvis det føles rigtigt, hvorfor så gå og vente? Man kan jo lige så godt springe ud i det, lyder meldingen fra Christel, som er i fuld gang med at pakke sin lejlighed ned, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Sove i sengen?

- Det, jeg glæder mig allermest til, er at skulle indrette lejligheden og finde ud af, hvor de forskellige nips skal stå, fortæller hun.

Men det er ikke kun de to, som flytter sammen. Også Christels hund Pablo flytter med i den nye lejlighed.

- Min hund er min baby, og jeg synes, at den skal have lov til at sove i sengen, men det er Asbjørn ikke så glad for, så vi må finde en mellemvej på en eller anden måde. Det er nok det eneste sted, vi er meget uenige. Også om der skal være et tæppe under spisebordet, men ellers har vi ikke de store bekymringer i forhold til ikke at kunne enes, fortæller hun.

Selvom de to skulle blive en smule uvenner over, om der skal et tæppe det ene eller andet sted, så er den nye lejlighed stor nok til, at de hver især kan få et pusterum. Den er nemlig hele 95 kvadratmeter og med altan.

- Det er en fire-værelses lejlighed, så vi kommer til at have hvert vores kontor ud over soveværelset og køkkenalrummet. Så der er plads nok til os begge.