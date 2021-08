Slut med revy: Lisbet Dahl ude af Cirkusrevyen

'Cirkusrevyen må desværre undvære Lisbet Dahl resten af 2021-sæsonen'

Sådan skriver Cirkusrevyen til et billede på deres officielle Instagram-konto.

For en måned siden fortalte Cirkusrevyen i en pressemeddelelse, at hun har været sygemeldt på grund af stress og dermed måtte stoppe i en måned, hvor hendes medspillere i mellemtiden dublerede hendes roller.

Nu fortæller de, at hun desværre ikke vender tilbage til revyen i denne sæson.

Dog kan de samtidig berette, at den 75-årige skuespiller og instruktør har det godt og er i bedring.

'Vi savner alle Lisbet herude, men helbredet kommer altid i første række. Lisbet har det bedre, men stress er alvorligt, og da Cirkusrevyen er en krævende produktion, har vi i samråd valgt, at Lisbet fortsat holder sig i ro', siger Cirkusrevyens direktør Torben 'Træsko' Pedersen.

Derfor ser holdet frem til, at hun får samlet kræfterne til Cirkusrevyen 2022, som skydes i gang 7. maj 2022.

'Jeg glæder mig til at se Lisbet på scenen igen til næste år, og jeg er så glad for, at holdet i år på trods af hendes fravær hver aften spiller en forrygende revy i teltet foran vores fantastiske gæster, der har bakket os op hele vejen', fortæller Torben 'Træsko' Pedersen yderligere.

Med Lisbet Dahl ude af revyen betyder det, at det samlede hold for 2021 nu består af Ulf Pilgaard, Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard.



Cirkusrevyen 2021 spiller frem til den 3. oktober.

Infektion i kroppen

Lisbet Dahl var i opstarten af showet nødt til at være hjemme flere dage fra forestillinger, fordi hun havde en infektion i kroppen, der, ifølge første pressemeddelelse, ikke var relateret til corona.

Den folkekære skuespiller fik efter infektionerne konstateret stress, og måtte derfor blive hjemme fra resten af forestillingerne i foråret i håb om at hun kunne samle kræfter til at runde showet af i efteråret, hvor den sidste del Cirkusrevyen nu spilles. Det kommer dog altså ikke til ske.

- Det har været en hård periode og især for Lisbet, der som medvirkende instruktør har lavet en fantastisk revy, men et sygdomsforløb og mange bolde i luften har tæret på hendes kræfter. Derfor skal vi passe på Lisbet og give hende tid til at komme ovenpå igen, og så glæder vi os alle sammen til at se Lisbet på scenen igen, sagde Cirkusrevyens direktør Torben 'Træsko' Pedersen dengang.