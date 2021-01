Smaskforelsket: Her er hendes nye kæreste

Der er store smil at spore hjemme hos realitydeltageren Katrine Hoffmann, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', lige for tiden.

Hun har nemlig fundet kærligheden på ny, efter hun i juni kom ud af et forhold.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Her lægger Katrine Hoffmann ikke skjul på, at hun er meget glad og forelsket.

- Jeg har virkelig skudt papegøjen, siger hun.

Katrine Hofmann fortæller, at hun og kæresten, der hedder Jannik, har mødt hinanden på datingappen Tinder for et par måneder siden.

- Det startede jo egentlig med et overfladisk Tinder-match, hvor jeg så ham og tænkte, at han var da noget af en laber trænings-dude, som jeg godt kunne tænke mig at udforske lidt mere, siger hun og fortsætter:

- Så skrev vi sammen i nogle uger og mødte så hinanden første gang til en fest i Nyhavn, og siden da begyndte vi at se mere og mere til hinanden, siger hun videre.

Katrine Hoffmann medvirkede i 'Paradise Hotel' i 2018. Foto: Janus Nielsen

Der gik dog lidt tid, før det for alvor slog gnister imellem de to.

- Jeg faldt sådan rigtigt for ham, da han inviterede mig på Kokkedal Slot, og vi havde den mest pladderromantiske tur nogensinde. Han er simpelthen så fantastisk. Sød, betænksom, kærlig. Jeg kunne ikke ønske mig bedre, siger hun videre.

