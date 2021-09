Smaskforelsket: Her er hendes nye kæreste

Tilbage i december 2018 bekræftede bordtennisstjernen Mie Skov, at hun og badmintonspilleren Carsten Mogensen var gået fra hinanden efter mere end fem år som par.

Siden har Mie Skov prioriteret parrets fælles søn, Benjamin Noah, sin virksomhed og sit comeback til bordtennis.

Men nu er der atter blevet tid til kærligheden. Mie Skov har nemlig fundet sig en kæreste.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hendes udkårne hedder Jesper Jakobsen, og de to mødte hinanden i den hal, hvor de begge spiller padel-tennis i fritiden.

- Han har set mig på padelbanen et par gange, hvor han så har haft et godt øje til mig. Han fandt mod og endte så med at udfordre min veninde og mig. Så vi har spillet et par gange, siger Mie Skov og fortsætter:

- Derefter har det bare udviklet sig stille og roligt. Vi syntes mere og mere om hinanden, og vi spiste frokost sammen og drak kaffe, og derefter gik det hurtigt. Vi havde set hinanden i tre uger, og så var vi sikre på, at det skulle være os.

- Jeg har mødt et menneske, som jeg føler, jeg har kendt i 100 år. Vi har de samme drømme og ønsker for livet, og vi ønsker at udleve det hele sammen, det føles helt ubeskriveligt at have fundet sin soulmate som et lyn fra en klar himmel, lyder det fra Mie Skov. Privatfoto

Mie Skov lægger da heller ikke skjul på, at hun er forelsket til op over begge ører.

- Det har været helt magisk lige siden. Det er helt vanvittigt, og jeg føler, at jeg er med i en kærlighedsfilm, som aldrig slutter. Det er bare overvældende og fantastisk.

Helt vildt at sige højt

- Hvad faldt du for ved ham?

- Han rammer mig på sin måde at være på. Det er hans karisma, hans værdier og selvfølgelig også hans udseende. Han er det reneste og kærligste indefra og ud, og på den måde er han alt det, jeg har drømt om, siger hun og fortsætter:

- Det føles helt vildt at sige højt. Men jeg kan ikke huske, at jeg har været så ramt sådan her i hele mit liv. Så det er kæmpestort. Også fordi jeg ikke har haft noget fast, siden jeg gik fra min søns far. Så på den måde er det virkelig stort for mig at gå all in med hjertet forrest, men det føles så rigtigt og naturligt. Tænk, at det her virkelig fandtes.

Privatfoto

Mie Skov er lykkelig for, at hun har fundet kærligheden igen. Foto: Janus Nielsen

Mie Skov dannede tidligere par med badmintonspilleren Carsten Mogensen. De to har sønnen Benjamin Noah sammen.

Har mødt sønnen Mie Skovs søn har da også allerede mødt Mie Skovs nye flamme. - Min søn er ofte med, når jeg spiller padel, så på den måde har det fungeret godt og været helt naturligt, at de har hilst på hinanden på en naturlig og afslappet måde, siger Mie Skov. - Jeg talte selvfølgelig med Benjamin Noah om det som den første, og der spurgte jeg, om han kunne huske, hvad det vil sige at have en kæreste. Det kunne han ikke, så jeg forklarede ham, at det handlede om, at man virkelig godt kunne lide et andet menneske. Da jeg sagde det, sagde han: 'Jeg ved godt, hvem det er', så han har godt kunnet mærke, at jeg har været særligt glad for Jesper, siger hun med et grin. Vis mere Vis mindre

Elsker sport

Jesper Jakobsen er tidligere fodboldspiller og har spillet i Herfølge, og kærligheden til sportens verden har de derfor til fælles.

- Han har krudt bagi ligesom mig. Han kommer selv fra sportsverden og har en masse erfaring derfra og er et kæmpe legebarn ligesom mig, siger hun og fortsætter:

- Og så er vi begge konkurrencemennesker og dyster i alt muligt. På den måde er vi også dybt forbundet til hinanden.

Parret taler endnu ikke om at flytte sammen, men tager det hele, som det kommer.

- Vores forhold er relativt nyt, og vi har været sammen i omkring to måneder, så lige nu er vi bare dygtige til at være i nuet og nyde den her fantastiske boble, vi har skabt. Vi bekymrer os ikke om fremtiden, men har tillid til, at det nok skal løse sig. Det, som kommer, kommer.

Mie Skov vandt i 2013 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Mie Skov er dog ikke i tvivl om, at deres forhold vil vare ved.

- Vi er et match made in heaven, og det er virkelig ikke tit, jeg bruger så store ord. Det kom, da jeg mindst ventede det, men nok også fordi jeg havde det godt inden og havde styr på mit bagland, trivedes og var glad. Det føles vildt, og jeg forstår virkelig nu, hvad mennesker mener med, at de er stormende forelskede, og hvad det gør ved én, siger hun og afslutter:

- Det er en kæmpe gave, der er dumpet ned fra himlen, og jeg føler mig meget heldig.

Privatfoto

