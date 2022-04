Smaskforelsket: Kæresten er hemmelig

Smilet er stort hos den tidligere forsidefrue og influencer Karina von d'Ahe, 48, der er lykkelig forelsket i en mand, som hun mødte til 'Forsidefruer'-kollegaen Amalies fødselsdag i august sidste år.

Det fortalte hun på den røde løber i Tivolis Kongres Center i København, hvor Danish Beauty Awards blev afholdt fredag aften.

- Det går så godt. Han har lige sat mig af og lavet hjulspind herude, sagde Karina efterfulgt af et højt grin.

- Jeg er meget glad og forelsket, sagde den tidligere model, der dog ikke ville røbe sin flammes identitet, fordi hun gerne vil holde forholdet privat.

- Vi har været sammen siden august. Vi lærte hinanden at kende efter Amalies 30-års fødselsdag, hvor vi havde filmet og var blevet godt fulde. Og så gik vi indenfor, da vi var færdige med at filme - der stod han i baren, forklarede hun med det største smil på læben.

Karinas kæreste har også børn fra et tidligere forhold. Foto: Henning Hjorth

Kæresten, 53, gennem nu otte måneder skal dog ikke vises frem på den røde løber, fastslår Karina.

- Det her handler om at netværke for mig, og det er mit arbejde. De fleste piger jeg kender, som kommer til de her arrangementer, er også alene, fordi det er vores arbejde.

Kæmpe chok

Det var ikke kun 'Forsidefruer'-fans, der fik sig noget af en overraskelse, da det blev meldt ud for lidt over en måned siden, at 'Forsidefruer' trækker stikket.

Selvom Karina allerede i december kunne afsløre, at hun var færdig som deltager i TV3-programmet, kom nyheden alligevel også bag på hende.

- Jeg fik et kæmpe chok. Jeg fik en gavekurv fra TV3 en fredag eftermiddag, hvor der stod 'Tak for nu'. Så tænkte jeg, at det var mærkeligt, fordi den havde de også sendt for tre måneder siden, sagde hun og tilføjede:

- To timer efter kunne jeg se, at det var fordi, de også havde meldt det ud til de andre deltagere. Det var trist.