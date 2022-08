Smaskforelsket Vermund: - Det er drømmen

I februar måned afslørede Pernille Vermund, at hun var blevet forelsket. Den udkårne var tidligere administrerende direktør i DBU Claus Bretton-Meyer.

Midt på sommeren flyttede han ind hos politikeren i Snekkersten, og det går forrygende i deres nye fælles hjem, fortæller de til Ekstra Bladet.

Der er ikke blevet slebet mange kanter af, siden den 46-årige formand for Nye Borgerlige og ti år ældre Bretton-Meyer fik fælles adresse.

- Det eneste, vi har slebet på, er havelågen, griner Pernille Vermund.

- Og den er blevet så fin. Jeg tror, at netop fordi vi har den her alder, så har vi prøvet det her med de store højtalere, der ikke kan være der, så jeg tror ikke, at der er så mange kanter at slibe af, faktisk. Og heller ikke på hinanden, fortsætter Claus Bretton-Meyer.

Annonce:

- Nææææ ..., jeg synes, at det virker meget let, siger Pernille Vermund

- Så toiletbrættet bliver slået ned og alt det det?

- Prøv at høre her, jeg har jo simpelthen fundet en mand, der er soldat. Hans tøj ligger snorlige i skabene, og der bliver støvsuget, og der bliver sat i opvaskemaskinen. Det er drømmen, når man er kvinden, der gerne vil have, at tingene står efter en snor, siger hun.

Pernille Vermund føler, at hun har skudt papegøjen. Foto: Linda Johansen

- Så du lægger måske også tøj sammen for fruen?

- Ja, det gør jeg faktisk. Det har jeg gjort i dag ..., afslører Claus Bretton Meyer, inden fruen afbryder.

- Ja, det er til og med sådan, at hvis jeg lægger tøjet forkert sammen, så bliver det rettet ud og lagt sammen igen. Der er styr på det!

- Du har skudt papegøjen der, hva'?

- Det må man sige. Også der, griner hun.

Annonce:

Langvarig skilsmisse

Pernille Vermund blev i 2019 gift med finansmanden Lars Tvede, men ægteskabet mellem dem holdt ikke længe. I sommeren 2021 gik de fra hinanden, men skilsmissen trak i langdrag, har hun tidligere fortalt.

Mere end et halvt år efter bruddet var de endnu ikke blevet skilt.

- I dag bliver man skilt via Nem-ID, så hvis ikke man har Nem-ID, modtager man et brev, hvor man skal skrive under, og det nåede aldrig frem til Lars, men nu er brevet endelig kommet, sagde Pernille Vermund om eksmanden, der bor i Schweiz og derfor ikke har Nem-ID.