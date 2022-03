Smaskforelsket Vermund: - Han er en keeper

Pernille Vermund er forelsket til op over begge ører

Det var en storsmilende Pernille Vermund, som onsdag aften mødte op til rød løber i forbindelse med musicalen 'Elsk mig i nat'.

Her fortalte den 46-årige politiker mere om sin nye kæreste, den tidligere administrerende direktør i DBU, Claus Bretton-Meyer, som hun stod frem med for første gang 14. februar i år i forbindelse med Valentinsdag.

På den røde løber fortalte hun mere om, hvordan hun og Claus Bretton-Meyer mødte hinanden.

- Vi er meget glade. Foråret startede for mig i februar, da jeg mødte ham. Så det er jo dejligt, sagde hun med et smil og fortsatte med at fortælle, hvordan han overraskede hende første gang, de var på date.

- Jeg faldt for ham, da han trådte ind ad min dør med en kæmpe buket blomster og en Red Bull. Jeg havde tømmermænd, første gang jeg mødte ham, og han havde lagt en kasse vin i mit vinkøleskab, sagde hun og fortsatte:

- Jeg var ikke hjemme, da han kom, så jeg kommer hjem, og han er i mit hus, og så ligger den der store buket blomster, og der ligger en Red Bull pakket ind i sølvpapir. Jeg tænkte bare, at han var en keeper, sagde hun videre med et grin.

Skilt for nylig

Pernille Vermund blev i 2019 gift med Lars Tvede, men ægteskabet mellem formand for Nye Borgerlige og finansmanden holdt ikke længe.

I sommeren 2021 gik de fra hinanden, men skilsmissen har trukket i langdrag, har hun tidligere fortalt.

Mere end et halvt år efter bruddet var de endnu ikke blevet skilt.

- I dag bliver man skilt via Nem-ID, så hvis ikke man har Nem-ID, modtager man et brev, hvor man skal skrive under, og det nåede aldrig frem til Lars, men nu er brevet endelig kommet, sagde Pernille Vermund om eksmanden, der bor i Schweiz og derfor ikke har Nem-ID.

- Det er selvfølgelig lidt irriterende, hvis ikke det falder på plads. Men heldigvis er vi jo gode venner, og ingen af os har haft et ønske om at blive gift med andre, sagde hun til Ekstra Bladet i december.