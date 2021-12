Smaskforelsket

Det er ikke meget mere end en måned siden, at 'Singletown'-parret Lenny Pihl og Melina Buur endegyldigt gik fra hinanden.

Men allerede nu er der en ny kvinde i Lenny Pihls liv.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

- Vi har ikke snakket om, at vi er kærester, men vi er meget forelskede i hinanden, og vi har det sindssygt fedt sammen. Og ja, vi bliver kærester på et tidspunkt, siger 'Paradise Hotel'-vinderen.

Den udkårne er 27 år og hedder Sofie, og de mødtes faktisk helt tilbage i sommer, fortæller Lenny Pihl.

- Jeg mødte hende i sommer, da mig og Melina gik fra hinanden første gang. Jeg så hendes profil på Instagram og skrev bare 'hej'. Senere så hun mig i byen, da vi var ude og se fodbold, og så sagde hun 'hej' efterfulgt af 'var det så svært at sige ansigt til ansigt?'. Hun fandt det arrogant, men det var bare, fordi jeg syntes, hun var pæn og ikke vidste, hvad jeg skulle skrive, griner han over telefonen.

Fantastisk

I de kommende fire-fem dage stødte de på hinanden igen og igen, inden Lenny Pihl og Melina Buur genfandt melodien. Da de endegyldigt slog op i sidste måned, tog Lenny og Sofie på date i Tivoli, og resten er historie.

- Det har været fantastisk at møde en, der er varmhjertet. Der er naturmenneske og megaglad og udadvendt. Hun minder meget om mig selv. Vi har det fantastisk.

- Jeg har tit følt, det var mig, der var noget galt med. At jeg var for klistret eller lignende. Men nu laver vi nærmest ikke andet end at være sammen. Vi ser ikke tv- eller serier. Vi taler bare og hører musik. Det er fucking hyggeligt. Hun er fuld af energi og meget livsglad. Hun er skide god for mig, siger Lenny Pihl og runder af:

- Hun kom ind i mit liv på et tidspunkt, hvor jeg var fortabt og ikke havde noget. Jeg havde det forfærdeligt, men så mødte jeg hende. Alt den uro og klump i maven er forsvundet. Hun er mega sød.

Det er ikke eneste gode nyhed fra Lenny Pihl, der kan fortælle, at han fra januar har fået job med udsatte unge, som han tidligere har fortalt om.

