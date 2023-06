Hun har flere gange hentydet det på sin Instagram-profil med billeder af to vinglas på bordet og den slags små hint.

Nu bekræfter Ditte Julie Jensen, at hun har mødt en mand, som hun er hamrende glad for.

Det er Her & Nu, der har historien om, at 2015-deltageren i 'Den store bagedyst' er smaskforelsket.

- Jeg har det rigtig dejligt og er meget forelsket, så det er dejligt, siger hun til ugebladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Ditte Julie Jensen, at hun er i den syvende himmel og nyder sin nye kæreste, som hun gerne vil holde så hemmelig, at hun ikke engang vil fortælle, hvad han hedder.

- Jeg vil gerne holde ham lidt for mig selv. Det er et fælles ønske, at det er sådan, siger hun.

Magisk

Parret mødtes via sociale medier, og ifølge Ditte Julie Jensen anede han ikke, hvem hun var.

- Han har ikke valgt mig, fordi jeg er en offentlig person, og den verden er han ikke klar på. Det er også med til at gøre det magisk mellem os, at vi holder det privat, og det må faktisk gerne fortsætte, griner hun forelsket.

Parret har kendt hinanden siden januar og er altså nået til det stadie, hvor de kalder sig kærester.

Ditte Julie Jensen har tidligere været gift med Marck Topgaard, som hun har to børn med. I foråret 2019 blev de skilt, efter han på dramatisk vis postede en video på Instagram, hvor han smed sin vielsesring i skraldespanden.

Siden fandt hun sammen med den noget yngre iværksætter Joakim Skak. De var sammen, brød og fandt sammen igen, inden det var definitivt slut.