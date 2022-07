Smerterne gjorde hende afklaret: - Jeg var sikker på, at jeg ville dø

Louise Houvenaeghel ser tilbage på en tid i helvede med sygdom og operationer. Da hendes tyktarm sprængtes, havde hun så ondt, at hun med egne ord i det moment var helt okay med, hvis hun skulle herfra

Der har været skrevet en hel del om iværksætter, influencer og boligstylist Louise Houvenaeghels tragiske oplevelse tilbage i marts og april i år, hvor hun stod med en akut sprængt blindtarm, gennemgik to dramatiske operationer og fik en midlertidig stomi.

Hun har på sine sociale medier heller ikke selv været karrig med at dele tanker om forløbet, der på et tidspunkt bød på så megen smerte, at hun var ved at give op på livet.

Et liv, hun meget vel kunne have mistet, hvis ikke der var grebet hurtigt ind.

Men nu gør 53-årige Louise Houvenaeghel, der tidligere hed Dorph og var gift med Jes Dorph-Petersen, samlet status.

Det sker i ugebladet Femina, hvortil hun har givet et stort interview.

Omdrejningspunktet er hendes 'nye liv', der har fået hende til at se mange ting i tilværelsen i et andet lys. Men det er også et tilbageblik på en aften, der ændrede hendes dagligdag brat.

Sindssyge smerter

Hun fortæller, at hun en dejlig aften i marts var i fuld gang med årets første grill-seance på terrassen, da hendes kæreste tog et smut i supermarkedet fem minutters tid.

Pludselig faldt den tidligere tv-ekspert i 'Go' morgen Danmark' om med 'de mest sindssyge smerter' i maven. Kæresten kom hjem og ringede 1813, og herefter fulgte de mest smertefulde døgn i Louise Houvenaeghels liv:

- Jeg har rent faktisk født fire børn, men jeg havde så ondt, at jeg var helt sikker på at jeg ville dø af det. Og så ondt, at jeg var helt ok med, at det var sådan, det var. Jeg blev opereret og beroliget med, at jeg ikke havde kræft. Så blev jeg akut opereret igen, og da jeg vågnede fra narkosen, var jeg 30 cm tarm fattigere og en midlertidig stomipose på maven rigere. I morfintågerne var jeg kæk. Grinede og jokede med det hele. Men jeg kunne slet ikke have det der. Jeg vidste simpelthen ikke, om jeg kunne leve med stomi, siger Houvenaeghel i Femina.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Hun supplerer, at hun ikke ville have noget som helst med den lille pose at gøre. Hun følte sig forkert og ulækker, fordi hendes indvolde stak ud gennem et hul i maven. Hun brød sammen. Og så blev hun sendt hjem.

Stof til eftertanke

I privaten gav den tragiske oplevelse dog efterhånden stof til eftertanke. Og nu ser iværksætteren mere positivt på både livet og på sit udseende.

Hun betoner, at hun for første gang i sit liv synes, hun ser godt ud - fordi det klæder folk 'at være i live'. Samtidig fortæller hun, at hun efter al den elendighed føler sig levende, fuld af nye tanker og idéer til fremtiden - en fremtid, 'som skal leves med fuld kraft'.

