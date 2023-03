Smider 22,8 millioner: Kendispar køber hus

Hvis Tal R er glad for sin egen kunst, så får han inden længe mulighed for at smække det op på væggene i en 174 kvadratmeter stor villa på en 1127 kvadratmeter stor grund i Klampenborg.

Den 55-årige dansk-israelske kunstner med det borgerlige navn Tal Rosenzweig har nemlig købt bolig i den nordsjællandske bydel med sin hustru, kunstneren Emma Rosenzweig, 32, der har en fortid som skuespiller og model, da hun havde efternavnet Leth. Hun medvirkede blandt andet i 'Rejseholdet', 'Supervoksen' og 'Sandheden om mænd'.

Parret har betalt 22.750.000 kroner for herligheden, som de ifølge tingbogen overtager 1. april i år.

Annonce:

Noget tyder på, at de har fået et større nedslag i prisen for det træbeklædte hus, der ligger tæt på Dyrehaven. I oktober var det til salg for 26 millioner kroner hos ejendomsmægleren Lützau, der 6. januar i år kunne fortælle, at boligen var solgt som skuffesag.

Tal R er født i Israel, men flyttede som barn til Danmark, hvor han siden er blevet en af de mest populære samtidskunstnere, som oplever høje hammerslag, når hans kunst er på auktion. Blandt andet blev værket ’Wawe Lamp’ i 2007 solgt for 1,6 millioner, har DR tidligere skrevet.

Emma, der er barnebarn til Jørgen Leth, og Tal R lærte hinanden at kende i 2015 og blev tre år senere gift. De har sammen en søn.

Ekstra Bladet kunne i 2020 fortælle, at den 55-årige kunstner havde solgt sin Østerbro-lejlighed, som han havde ejet siden 2004, for 13,25 millioner kroner. Et af lejlighedens soveværelser var helt udsmykket med Tal R-kunst.

Det er uvist, om det samme kommer til at gøre sig gældende i Klampenborg-hjemmet.