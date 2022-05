Smidt på porten: Teitur droppet efter dom

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

Hammeren er faldet. Ikke blot i Østre Landsret, men også hos fitnessgiganten Myprotein.

Realitystjernen Teiturs Skoubo, der onsdag blev idømt to og et halvt års fængsel for voldtægt, er blevet droppet som samarbejdspartner af den store og velkendte fitnessvirksomhed Myprotein.

Det oplyser Myprotein i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

'I lyset af den nylige domfældelse af Teitur Skoubo har vi truffet beslutningen om at stoppe vores samarbejde med ham med øjeblikkelig virkning', lyder ordene fra virksomheden.

Indstillet samarbejde

Myprotein valgte i første omgang at indstille samarbejdet med Teitur Skoubo, indtil retssagen var afsluttet.

'I lyset af de seneste begivenheder kan vi bekræfte, at Myprotein har stoppet samarbejds-partnerskabet med den anklagede, mens denne sag bliver undersøgt', lød det fra Myprotein til Ekstra Bladet for lidt over to måneder siden.

Teitur Skoubo har ofte reklameret for fitnessvirksomheden på de sociale medier, men nu er samarbejdet altså endegyldigt slut.

En anden virksomhed, som realitystjernen har reklameret for, er Goldfinger Tattoo, der i skrivende stund har sat samarbejdet i bero med Teitur Skoubo.

- Det gør det. Så længe sagen står på, er det indstillet, lød ordene fra Michael Lauritsen, manager hos Goldfinger Tattoo, til Ekstra Bladet før voldtægtdommen.

- Hvis han bliver dømt, er det klart, at vi ikke fortsætter samarbejdet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Goldfinger Tattoo til at bekræfte, om samarbejdet med realitystjernen nu er endegyldigt slut efter onsdagens dom.

I en kortfattet besked skriver de, at de ikke ønsker at kommentere dommen, da de 'intet samarbejde har med ham'.

Samtlige vidner forklarede, at der efterfølgende var blod overalt på gulvet i det værelse, hvor episoden fandt sted. Ekstra Bladet har efterfølgende bragt billeder, der viser gulvet i lejligheden. De billeder kan du se her.