Smidt ud af mor juleaften: - Det var det hårdeste

Peter Belli måtte i sidste ugen forlade os til fordel for efterlivet.

Men inden den gamle ulv sagde farvel, gav han et interview i TV 2's og Mikael Bertelsens populære serie 'Det sidste ord', hvor nogle af de største danskere bogstavelig talt får det sidste ord, idet programmet først bliver sendt efter deres død.

Lørdag aften sender TV 2 programmet, men allerede nu har de udgivet et klip, hvor Belli fortæller om sin hårde barndom, der bød på misbrug og vold i hjemmet, hvor særlig hans stedfar stod bag mishandlingen.

I programmet fortæller han dog, at værste var, da han som 16-årig hjalp sin ven Christian, der ikke havde et sted at bo.

Vennen flyttede ind hos Peter Belli og hans mor, og en aften kom han hjem, og fandt sin ven og mor i seng sammen, hvorfor han hurtigt forlod hjemmet.

Med sin damper i hånden fortæller Peter Belli Mikael Bertelsen om sit lange liv i 'Det sidste ord'. Foto: Klaus Vedfeldt/TV 2

Da han vendte tilbage, var det juleaften, men det var ikke en forsonende omstændighed for hans mor, der åbnede døren.

- Så bliver der sat en kuffert ud, og hun siger 'der er din kuffert. Jeg lever mit liv, som jeg vil, og du kan leve dit liv, som du vi. Her er dit tøj, og du skal bare gå, du skal ikke komme ind', siger han og fortsætter:

- Jeg gik op og tog bussen til Holte og kørte ind til hovedbanegården. Det var det hårdeste for mig. Det var at gå ud ad Vesterbrogade for at gå til Hvidovre.

Han fortæller, hvordan folk sang julesalmer, mens han gik i kulden.

- Det var rigtig hårdt at gå med sin kuffert og græde juleaften.

'Det sidste ord' med Peter Belli bliver det sjette program i portrætserien. Og du kan se hele interviewet på TV 2 og TV 2 Play lørdag aften kl 21.10.

Tidligere har Mikael Bertelsen interviewet Ritt Bjerregaard, Lise Nørgaard, Povl Dissing, Uffe Ellemann-Jensen og Bent Fabricius-Bjerre.

I 2017 indstillede Peter Belli karrieren. Vi talte dengang med hans kone June om beslutningen, og du kan læse det her.