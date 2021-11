Smiler igen: Tv-kendis har fundet ny kæreste

Det var en trist Michelle Vind Koldkur fra 'Ex on the Beach', der for et års tid siden måtte indse, at forholdet til realitystjernen Kasper Madvig Klausen ikke holdt ved.

Efter en periode med problemer gik de to fra hinanden, og bruddet tog hårdt på Michelle. Men nu har hun for alvor fundet grund til at smile igen.

Hun har nemlig fået sig en kæreste. Det bekræfter hun i et story på Instagram, hvor hun har delt et billede af hende selv og den nye flamme i hendes liv, Jesper.

'Ja, det kan vi vist ikke løbe fra længere,' skriver hun, da en følger spørger hende, om de er blevet kærester.

Faldt pladask for hinanden

Over for Ekstra Bladet bekræfter realitydeltageren det nye forhold. Parret mødte hinanden på Tinder i juni - og siden er det kun gået én vej.

- Vi faldt bare pladask for hinanden allerede efter første date, og vi har besøgt hinanden hver dag siden juni, fortæller Michelle.

Hendes nye kæreste er 32 år og arbejder som værkstedschef i et bilhus. Og hun er ikke i tvivl om, hvad hun faldt for ved ham.

- Jeg faldt for Jespers omsorgsfulde personlighed. Han er bare et menneske, der vil det allerbedste for hans medmennesker, og det kunne jeg ikke stå for, fortæller hun og fortsætter:

- Og så han bare en ægte handyman, der ikke er bange for at tage fat på gården - og det jo lige det, jeg søger.