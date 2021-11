Smittekaos efter kæmpe messe

Sidste weekend var tusindvis af læseheste samlet i Bella Center til årets Bogforum.

I alt var der 31.677 gæster til arrangementet, hvor forfattere, bogaktuelle kendisser og læselystne danskere dyrkede deres fælles passion for litteratur.

Siden messen er en række deltagere fra det velbesøgte event konstateret smittet med corona.

Onsdag meddelte succes-forfatteren Jussi Adler-Olsen på Facebook, at han var ramt af corona.

'Trods flere negative pcr-tests inden for den seneste uge og det faktum, at jeg er vaccineret i foråret, har jeg desværre fået besked om, at jeg er testet positiv for corona. Det er jeg selvfølgelig virkelig ked af, så jeg vil bruge anledningen til at minde alle om at lade sig teste hyppigt. Og om at lade sig vaccinere. Hvis vi alle viser samfundssind, håber jeg, at vi hurtigere kan komme igennem dette', skrev han.

Jussi Adler-Olsen er ramt af corona. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Torsdag skrev Sebastian Klein på Facebook , at han også var ramt - og formentlig smittet på Bogforum.

'Jeg tænker, at jeg er blevet smittet i forbindelse med weekendens Bogforum. Jeg er nu i gang med smitteopsporing,' skrev den 49-årige tv-vært og forfatter.

Også forfatter og youtube-stjerne Julia Sofia Aastrup er gået i isolation efter at være blevet testet positiv.

- Jeg fik et chok her til morgen, da jeg sad og drak kaffe. Jeg kunne intet smage, siger Julia Sofia Aastrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg var på Bogforum lørdag, men jeg var også til at privat arrangement om aftenen, så hvor jeg præcis er smittet, er umuligt at sige, siger Julia Sofie Aastrup, der er vaccineret og heldigvis kun oplever forholdsvis milde symptomer på coronaen.

Smittede på forlag

På de største danske forlag mærker man i denne uge efterveerne af kombinationen af bogmessen og covid-19.

- Vi fik jo et par coronatilfælde allerede mandag, og da skrev vi til folk, at de skulle blive pcr-testet, og de begynder jo at tikke ind nu. Vi har pt. 12 medarbejdere med corona og et par håndfulde forfattere, som jeg ikke kan oplyse navnene på. Hvis jeg lige tæller op, er det otte, siger Søren Anker Madsen, der er pressechef på forlaget Lindhardt og Ringhof.

- Ved I, at smitten er sket ved Bogforum?

- Nej, det ved vi ikke, og vi har en ret stor formodning om, at nogle er blevet smittet af deres børn fra daginstitutioner. Vi skrev selvfølgelig ud allerede mandag og tirsdag, at folk skulle blive testet, og vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger hele vejen igennem. Vi har også taget de forbehold på arbejdspladsen, som vi synes, er nødvendige nu, siger han.

Netop nu er smitten størst blandt de yngste danskere, der tager virus med hjem til deres forældre, der så kan bringe den videre.

Flere smittede

Gyldendal har tre tilfælde af corona på forlaget, der er konstateret efter Bogforum.

- Det er medarbejdere. Vi har mig bekendt ikke nogen oplysninger om, at der skulle være nogen af vores forfattere, der er blevet smittet, siger pressemedarbejder Steffen Boesen.

På Politikens Forlag er det omvendt.

- Vi har fire smittede forfattere, men igen smittede medarbejdere og ingen nye tilfælde siden tirsdag, siger pressechef Camilla Høy,

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser man til Ekstra Bladet, at der indtil videre er 36 tilfælde af coronasmitte af personer, der formoder, at de kan være blevet smittet på bogmessen, da de har været til stede.

Deltagerantallet taget i betragtning er det relativt få, lyder vurderingen.