Smittet: - Alt gør ondt

Der er garanteret sjov og ballade, når man samler 500 realitydeltagere på ét sted til Reality Awards.

Men nu også corona.

Flere af festens deltagere er nemlig efterfølgende blevet testet positive for corona - herunder også den meget smitsomme delta-variant.

Asbjørn Nielsen fra 'Ex On The Beach' er en af dem, fortæller han til Ekstra Bladet.

Alt gør ondt

Han blev mandag ramt af symptomer, og fik så tirsdag et positivt testresultat tilbage. Han ved dog endnu ikke, om det er delta-varianten, han er smittet med.

- Jamen, alt der kan gøre ondt, gør ondt. Jeg har ondt i musklerne, i hovedet og i øjnene. Jeg hoster og har kvalme, siger Asbjørn.

Han er ikke sikker på, hvor eller hvornår han er blevet smittet. Men han tænker, at det formentlig må have været i forbindelse med Reality Awards.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Asbjørn måtte forlade festen uden en pris for årets overkrop, selvom han ellers var nomineret i kategorien.

Han var nemlig efterfølgende til en efterfest med flere realitydeltagere, herunder Sigmund Trondheim, der siden har vist sig at være smittet med coronavirus.

Dog undrer 'Ex On The Beach'-deltageren sig over smitteudbruddet, da han mener, at festen foregik under fornuftige forhold.

- Jeg følte mig egentlig ret tryg. Vi blev alle tjekket for coronapas, og man blev endda smidt ud, hvis man ikke overholdt reglerne.

Asbjørn er blandt andet kendt fra 'Ex On The Beach' under navnet Tyren. Foto: Janus Nielsen

Ferie aflyst

Men alligevel ærgrer Asbjørn Nielsen sig gevaldigt. Han skulle nemlig have været på ferie i Dubai om et par dage, som han nu er nødt til at aflyse.

- Det er så ærgeligt. Jeg havde glædet mig enormt meget, for jeg har aldrig været der før, fortæller han.

Men i stedet kan hans kunder glæde sig over, at han nu sidder i isolation, for nu får de al hans opmærksomhed, mens han sidder indespærret i sin lejlighed i Kolding, garanterer han.

- Nu bliver mine kunder bare smurt ind i kærlighed, siger Asbjørn, som arbejder med online-coaching til daglig.

Se hele Reality Awards-showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.