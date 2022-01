Smittet for anden gang

Stephanie Siguenza, der er kendt fra 'Årgang 0', er netop blevet testet positiv for coronavirus for anden gang.

Det skriver hun på Instagram.

'Den står på nr. 2 omgang for mig. Kunne ikke komme udenom, når de andre herhjemme også har det, lyder det fra Stephanie i en story på Instagram, hvor hun desuden deler et foto af sig selv og sin positive coronatest.

Hun fortæller videre, at hun ikke er hårdt ramt af sygdommen denne gang.

'Jeg er pt. ikke ramt meget hårdt, så jeg håber, det fortsætter sådan', lyder det fra 'Årgang 0'-deltageren, der fortæller, at hun er vaccineret med alle tre stik.

Stephanie Siguenza blev kendt i store dele af Danmark, da man kunne følge hende og familien i 'Årgang 0'. Foto: Stine Tidsvilde

Ikke så hårdt ramt

Til Ekstra Bladet fortæller Stephanie Siguenza, at hun er isoleret sammen med sin kæreste og hans forældre, mens de alle kommer sig over coronavirussen.

Hun er dog ved godt mod, fordi hendes symptomer er mildere end første gang, hun var ramt af sygdommen for et år siden.

- Indtil videre er det okay, og jeg har det ikke voldsomt skidt. Så det er ikke så slemt denne gang. Jeg hoster, snotter og har hovedpine. Jeg hostede også sidste gang, men jeg kan godt mærke, at sygdommen har sat sig på lungerne, for jeg bliver forpustet bare af at tage bukser på, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg har været isoleret for mig selv de seneste dage, fordi der var en herhjemme, der blev smittet, men da jeg vågnede forleden morgen om natten, kunne jeg mærke, at noget ikke var, som det skulle være, og jeg kunne ikke stoppe med at hoste. Det viste sig jo også, at jeg var positiv, og vi er nu fire ud af fem herhjemme, der har det, så det var svært at undgå.

Nu er hele familien i isolation sammen i Stephanie Siguenzas svigerforældres hjem.

- Når vi allesammen er syge, så kan vi ligeså godt være sammen. Vi ligger på rad og række og hoster og pruster og prøver at få det bedste ud af det. Men det er meget rart, at vi trods alt kan være sammen, siger hun og tilføjer:

- Og udover det forsøger vi at få det til at være så hverdagsagtigt som muligt, og så håber vi bare, at vores symptomer fortsætter med at være relativt milde.

Stephanie Siguenza blev landskendt, da hendes purunge forældre meldte sig til TV 2-dokumentaren 'Årgang 0'. Hun har tidligere fortalt, hvordan hun døjer med tvangstanker og er blevet ramt af angst grundet sin turbulente barndom. Det kan du læse mere om her.