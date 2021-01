Smittet med corona: Adskilt fra kæresten

'Ex on the Beach'-deltageren Robin Christensen er indtil videre sluppet billigt fra sygdommen

Robin Christensen undrede sig for nylig, da han fra den ene dag til den anden pludselig mistede både lugte- og smagssans. Efter en coronatest stod det dog klart, at virussen var årsagen.

'Ex on the Beach'-deltageren fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke med sikkerhed ved, hvornår og hvordan han er blevet smittet, men han har kørt en del i lejebiler på det seneste, og han gætter derfor på, at han kan være blevet smittet der.

Sygdommen betyder, at han fredag har forladt den lejlighed, han deler med sin kæreste, den tidligere 'Årgang 0'-deltager Mathilde Beuschau, og er rykket ind på et såkaldt coronahotel for at isolere sig. Men det er ikke helt nemt for ham.

- Jeg vil sige, at jeg har det pænt dårligt (psykisk, red.). Jeg er ret meget en tryghedsnarkoman, og jeg vil helst gerne have en eller anden omkring mig. Det er ikke, fordi jeg ikke kan tåle at være alene, men det er mere det med at blive tvunget ud af hjemmet og i isolation væk fra alt og alle, der rammer mig hårdt. Det gør det sgu, siger han og fortæller, hvordan han vil komme igennem isolationen.

- Jeg har allerede ringet otte gange til min mor for at hyggesnakke i dag, fordi jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg skal foretage mig. Det er jo meget nemt at lægge sig ned og se en film, men man bliver lidt rastløs, selvom det kun er førstedagen, griner han.

Han kan dog glæde sig over, at han udover den manglende lugte- og smagssans har det fint fysisk.

- Jeg har det lige så godt, som jeg altid har haft det. Der er stadig god energi og overskud, og jeg er ikke forkølet eller noget som helst. Det havde fandeme været nederen, hvis jeg skulle ligge herhjemme og hyle og have det dårligt, siger han.

I december stod Mathilde Beuschau og Robin Christensen frem som kærester, efter de i flere måneder havde nægtet at sætte officiel titel på forholdet offentligt. Foto: Privat

Adskilt fra kæresten

Kæresten testede negativt for virussen, og parret er derfor adskilt i disse dage.

- Det er lidt underligt. Man skal lige vænne sig til det. Vi er jo vant til at sove sammen hver eneste nat, og det er faktisk første gang, vi ikke gør det. Men det er også meget rart, fordi så savner man lige lidt hinanden, og man kan prøve at skrive lidt, som når man er nyforelsket, siger han og fortæller, at Mathilde leverer mad og andre ting til ham.

Robin Christensen arbejder som personlig træner, og han kan derfor stadig holde gang i forretningen hjemmefra.

- Den eneste udfordring er dog, at jeg ikke kan gå ud og gøre ting - hvis jeg skal lave madlavningsvideo, kan jeg for eksempel ikke handle til det, og jeg har heller ikke mit køkken at benytte mig af. Så der er selvfølgelig nogle ting, der ikke er, som de normalt er, hvilket sænker min arbejdsproces lidt. Men det påvirker ikke forretningen, fordi jeg heller ikke håber på at skulle være her så længe.

Robin skal testes igen på søndag, hvor han håber på gode nyheder.

- Jeg ved ikke, hvor længe jeg har haft det, så jeg håber da, at den test viser noget andet. Men hvis ikke, så kan jeg først vende hjem om syv dages tid. Men jeg forventer det værste og håber på det bedste, siger realitydeltageren.