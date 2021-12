Smittet med corona: Indespærret i Thailand

For Henrik Qvortrup og kæresten Nanna bliver julen noget anderledes, end de havde forestillet sig.

Tirsdag steg de med to negative pcr-tests i bagagen om bord på et fly til Phuket i Thailand og kunne se frem til en jul på en bountystrand på ferieøen Koh Lanta.

I stedet må de nu nøjes med at nyde synet af stranden fra hotelværelset.

- Jeg drog af af sted med en negativ pcr-test, men den test, jeg fik i lufthavnen i Phuket, bonede ud som positiv. Resultatet kom i går aftes, da vi var kommet frem til hotellet, siger Henrik Qvortrup.

Han har ingen symptomer, men alligevel skal han og kæresten nu være i isolation på hotelværelset i ti dage, eller til de tester negativ.

- Det er jo en luksusindespærring, så der er ingen, der skal have ondt af os. Men jeg har fået mit tredje stik, så man gør sig da sine tanker om, hvorvidt den der vaccine i sin tid blev oversolgt en kende - sagt med et glimt i øjet, lyder det fra Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør.

Hygger sig

Henrik Qvortrup og kæresten Nanna er dog ved godt mod, selvom julen bliver anderledes, end de havde forestillet sig.

- Jeg tænker bare: 'This too will pass'. Var det den ferie til Thailand, jeg havde valgt, hvis jeg kunne vælge frit på alle hylde? Nej, men nu sidder jeg her og kan kigge ud over det blå vand, hygge mig og læse nogle bøger, siger Qvortrup og fortsætter:

- Det søde personale kommer og serverer mad for os i rumlignende dragter, og vores rejsebureau, Tui, har simpelthen leveret suveræn service, så der er intet at klage over.

- Kommer du til at skrive coronadagbog dernede fra til Ekstra Bladets læsere?

- Nej, lad mig sige det sådan, at det, jeg kunne skrive om, vil jeg ikke dele med Ekstra Bladets læsere, siger han med et grin.