Smittet med corona

Smitten spreder sig med hastige skridt for tiden, og nu er sangerinden Inez Gavilanes også ramt af sygdommen

Den danske sangerinde Inez Gavilanes, der er kendt fra popgruppen Sukkerchok, er blevet smittet med coronavirus.

Det skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil.

'Måske er det kombinationen af påvist corona, Ingvild Lothe og en snigende midtlivskrise. Måske er det bare gråvejret og fraværet af den intense, altopslugende kærlighed, jeg hele tiden troede ville ramme mig som det næste. I stedet rammer smitteopsporing, selvisolation og tvungen afstandstagen til omverdenen,' fortæller 43-årige Gavilanes og fortsætter:

'Hvor jeg for et øjeblik siden begejstret rullede mig i opmærksomheden, som min glatte overflade, mit flagrende hår og mine vildt gestikulrende mor-arme kunne skaffe mig, bliver aleneheden en skinger andenstemme og et øredøvende akkompagnement til den ulidelige hovedpine, som virus og ordet POSITIV i testresultatet førte med sig.'

Det er siden væltet ind med støttende beskeder til sygdomsramte Inez Gavilanes, som ønskes god bedring.

'Hold ud - det bliver godt lige straks,' er der bl.a. en der skriver, mens det fra en anden lyder:

'Kender det totalt! God bedring fra den ene coronalejr til den anden.'

Ekstra Bladet forsøger at indhente en kommentar fra Inez Gavilanes, men hun er i skrivende stund ikke vendt retur.