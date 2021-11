Iværksætter Ditte Julie Jensen er blevet smittet med corona.

Det skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil.

'Conora din bitch du fik krammet på os. Vi er blevet ramt af corona herhjemme', skriver Ditte Julie Jensen og fortæller videre, at det gør hende meget ked af det.

'Det gør mig virkelig ked af det - selvfølgelig mest på børnenes vegne (og alle forældre ved hvor hårdt det er at være syg selv og to syge børn også). Men det kan jo ramme os alle - trods forsigtighed vaccine og hyppige test', skriver hun videre.

Ditte Julie Jensen fortæller, at de forsøger at få det bedste ud af situationen. Foto: Henning Hjorth

Får det bedste ud af det

I opslaget fortæller Ditte Julie Jensen, at det bestemt ikke er belejligt for hende at være syg, men at hun forsøger at holde humøret oppe - også for sine to børns skyld.

'Det er (som for alle andre) enormt ubelejligt ikke at kunne passe sit arbejde, især som selvstændig. Men lige nu er det vigtigste, at vi passer på hinanden, krammer på hinanden og bliver hurtigt raske igen', skriver hun og fortsætter:

'Vi ser ekstra mange julefilm og har lavet stuen om til vores soveværelse med madrasser over alt. Vi må få det bedste ud af det', skriver hun.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Ditte Julie Jensen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.