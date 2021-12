Smittet med corona

Julen så ganske anderledes ud for popstjernen Lukas Forchhammer, der er frontfigur i bandet Lukas Graham, og hans kæreste, Marie-Louise Schwartz Petersen, i år.

De var nemlig begge smittet med coronavirus henover julen og brugte derfor juledagene i isolation med deres to børn.

Det bekræfter Lukas Forchammers pladeselskab over for Ekstra Bladet.

Her oplyses det, at hele familien nu igen er raske, efter de har været ramt af virussen, og at de alle har det godt.

På Instagram bekræfter Marie-Louise Schwartz Petersen ligeledes, at familien har været smittet.

Her deler hun en række billeder fra den noget anderledes jul, de har holdt i år, hvor tiden blandt andet er gået med spil.

'Vi er okay igen. Pas godt på jer selv derude', skriver hun i opslaget og bekræfter dermed også, at de nu er ude af isolation igen, og at helbredet er godt.

Parret er igen friske. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lukas Forchhammer og Marie-Louise Schwartz Petersen har dannet par siden 2014, og sammen har de to døtre - Viola og Billie.