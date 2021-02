Smittet med coronamutation: - Den er helt forsvundet

Forleden fortalte en chokeret Amanda Palm til Ekstra Bladet, at hun var blevet smittet med en af de frygtede coronamutationer.

I den forbindelse var hun hårdt ramt af feber, ondt i halsen og andre symptomer.

Efter et par dage, hvor hun har været sengeliggende og isoleret i sit hjem, har realitydeltageren, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', det dog meget bedre.

'De sidste dage har jeg haft det meget bedre. I fredags peakede sygdommen, og der var jeg ramt - der sov jeg nærmest hele dagen. Lørdag havde jeg det bedre, og i går og i dag har jeg det fint,' skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Amanda Palm er dog stadig mærket af sygdommen på flere måder.

'Min smagssans og lugtesans er helt forsvundet, og så har jeg en lille smule snotnæse,' siger hun videre.

Amanda Palm var for nylig med i programmet 'Mig og mine nye bryster' på Viafree. Foto: Nent Group Danmark

Meget øm

Den tidligere 'Paradise'-deltager lægger dog ikke skjul på, at det ikke har været sjovt at være smittet med sygdommen.

'Da det var på sit værste, var jeg helt øm i kroppen, træt, jeg havde feber og virkelig ondt i hovedet, og jeg var stoppet i næsen. Det var ligesom en slem influenza, hvor man bare kunne mærke, at ens krop var helt svag. Det var virkelig ubehageligt og skræmmende,' siger hun og fortsætter:

'Jeg er taknemmelig for at være 'sluppet billigt' og tør ikke tænke på, hvordan sygdommen må føles for dem, som ikke har et lige så stærkt immunforsvar som jeg,' siger hun videre.

I øjeblikket er Amanda Palm i gang med at finde ud af, hvornår hun må komme ud af sin isolation. Hun håber, det bliver i en nær fremtid.

'Jeg ringer i dag til Sundhedsstyrelsen for at høre, hvordan jeg skal forholde mig, og hvornår jeg må gå ud,' siger hun og fortsætter:

'Udsigten ser god ud, men jeg vil lige sikre mig 100 procent, at jeg må gå ud af isolation, da jeg virkelig ikke vil risikere at smitte andre,' siger hun videre.

Palm ved endnu ikke, hvilken slags mutation hun er blevet smittet med.