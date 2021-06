Smittet med coronavirus efter Reality Awards

Der var gang i den, da der onsdag aften blev afholdt Reality Awards på Docken i København.

Men siden har det vist sig, at mere end en deltager til arrangementet efterfølgende er blevet testet positiv for coronavirus - herunder den meget smitsomme Delta-variant.

En af dem, der har fået en positiv test umiddelbart efter arrangementet, er tv-kendis og tidligere 'X Factor'-deltager Sigmund Trondheim.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

Sigmund Trondheim begyndte at få symptomer lørdag og lod sig derefter teste.

- Midt på dagen begyndte jeg at få høj feber, og derfor fik jeg en lyntest og en pcr-test. De var begge positive, lyder det fra Trondheim.

Sigmund deltog i årets Reality Awards sammen med Sy Lee og Trine Skjollander. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I isolation

Derefter gik han i isolation.

- Jeg gik i isolation lige efter, og søndag blev jeg så hentet og kørt på et isolationshotel i København, hvor jeg er nu og skal være, indtil jeg er symptomfri, siger Sigmund Trondheim og fortsætter:

- Der er lidt vej endnu, for jeg har stadig feber og er snottet, men jeg har det allerede meget bedre i dag.

Kender ikke variant

Sigmund Trondheim ved ikke, om han er smittet med den mere smitsomme Delta-variant af coronavirus.

- Det har jeg ikke fået noget at vide om, så det kan jeg ikke sige noget om, lyder det fra Sigmund Trondheim, der dog er overbevist om, at han er blevet smittet til Reality Awards.

- Jeg havde coronapas med sammen med de to, jeg kom sammen med til Reality Awards, men vi blev ikke tjekket i døren, selvom Kit Nielsen (arrangør, red.) siger, at alle blev tjekket for gyldigt coronapas. Så jeg er bange for, at der sagtens kan være kommet folk ind, der ikke har haft en negativ test, siger han og fortsætter:

- Det er uheldigt, men de har haft travlt, det er et hektisk show, og det er menneskeligt at fejle. Jeg tænker, at smitten kan være sket hvor som helst.

Sigmund har deltaget i Reality Awards ved flere lejligheder. Her ses han sammen med Sy Lee i 2019. Foto: Mogens Flindt

- Men synes du, at det var forsvarligt at deltage i og afholde eventet set i bagklogskabens lys?

- Ja, for det her kunne være sket hvor som helst.

- Jeg er bare glad for, at jeg er sluppet relativt let fra det her, og så håber jeg, at det ikke udvikler sig mere, og flere bliver smittet.

Tror ikke på det

Kit Nielsen, der er arrangør af Reality Awards, kan ikke genkende Sigmunds udlægning.

- Jeg tror simpelthen ikke på, at der er folk, der er blevet lukket ind uden coronapas. Vi har haft to vagter på, som ikke har lavet andet end at tjekke de her pas, og vi har været sindssygt opmærksomme på det, så det er ikke noget, jeg kan genkende, siger hun og fortsætter:

- Vi har haft en meget streng politik omkring coronapas. Der var 33, der blev vist væk i døren og fik at vide, at de ikke fik lov at komme ind, før de havde en gyldig test, så vi har taget det meget seriøst.

