Smittet med coronavirus

Den kendte skuespiller Dar Salim gik 2021 i møde på en anderledes måde, end han er vant til.

Nemlig med en positiv coronatest.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Den 43-årige skuespiller, der blandt andet er kendt fra filmen 'Underverden' og hitserien 'Borgen', er dog sluppet nådigt med hensyn til symptomer.

- Jeg har det godt og har været heldig med et mildt forløb, siger han til Ekstra Bladet og forklarer, at coronavirussen ramte ham på det bedst tænkelige tidspunkt, når nu det skulle være.

- Jeg har lige lavet fire projekter i træk og skal i gang med et mere til januar. Så jeg har været omringet af folk, der har skullet sørge for, at jeg ikke blev smittet og dermed stoppede en hel produktion og har selv været enormt påpasselig, siger han og fortsætter:

- Da jeg så endelig blev ramt, var det i den eneste uge om året, hvor jeg ved, at jeg har fri, nemlig 24. december til 1. januar, siger han videre.

Dar Salim var for nylig vært på den danske udgave af 'Top Gear'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hurtigt ovenpå

Dar Salim regner med at være helt på toppen og klar igen 5. januar, så han igen kan genoptage sit arbejde.

- Så mine chefer er ret tilfredse og har sendt mig en guldstjerne, siger han med et grin og fortsætter:

- Men spøg til side. Jeg er meget taknemlig for at være sluppet rimelig let igennem og opfordrer til, at vi fortsat hjælpes ad og passer på hinanden her i slutspurten, som altid er det sværeste, siger Dar Salim, der ikke ved med sikkerhed, hvor han er blevet smittet med virussen.