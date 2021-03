Den kendte 'Vild med dans'-værtinde Sarah Grünewald er blevet smittet med coronavirus.

Det bekræfter hendes manager, Salli Mortensen, over for Ekstra Bladet, der fortæller, at Grünewald er ramt af feber og influenzalignende symptomer.

Manageren oplyser samtidig, at Sarah Grünewald på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til sygdommen, da hun fokuserer på at blive rask.

På Grünewalds Instagram-profil kan man dog følge lidt med i sygdomsforløbet, og her lader det til, at Grünewald, der i øjeblikket er i isolation, er relativt hårdt ramt af sygdommen.

I hvert fald viser hun i en story, at sygdommen har gjort hende noget groggy.

Den garvede værtinde lægger da heller ikke skjul på, at hun ikke er på toppen i øjeblikket, og at hun er træt af at være isoleret. Især savner hun sin søn, Luis, som hun er adskilt fra i øjeblikket.

'Sidder udenfor. Får lidt luft... det føles lidt som at være på skiferie uden liftkort. Alle er afsted... det her er bare lidt mere ondsindet, for jeg kan fandeme ikke engang joine afterski senere!', skriver Grünewald i et andet opslag på Instagram og fortsætter:

'Glæder mig til at være tilbage i det sociale men mest af alt glæder jeg mig ubeskriveligt til at kysse Luis ! 48 timer uden symptomer siger de... lad det nu please gå lidt tjept', skriver hun i et opslag.

Grünewald har været vært på TV2's 'Vild med dans' siden 2013. I den seneste sæson var hun atter vært sammen med Christiane Schaumburg-Müller.

Grünewald er vært på 'Vild med dans' sammen med Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Mogens Flindt

Privat danner 37-årige Grünewald par med musiker Benjamin Kaniewski. Fra sit tidligere ægteskab med dj Rasmus Backhaus har hun sønnen Luis.

