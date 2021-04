Smittet med coronavirus

Skuespillerinden Laura Drasbæk, der netop er aktuel i TV 2 Charlie-serien 'Sommerdahl', er smittet med corona.

Det skriver hun på sin Instagram.

I første omgang var det hendes søn og hans kæreste, der var blevet smittet med corona, hvorfor de måtte isolere sig fra familien og gå i karantæne i familiens kolonihave.

Men nu er hun selv blevet smittet efter at være nærkontakt med sønnen.

Over for Ekstra Bladet fortæller Laura Drasbæk, at hun trods omstændighederne har det okay.

- Jeg har det egentlig fint nok, jeg har været lidt sløj, men jeg har ikke andre symptomer. Heldigvis, siger Laura Drasbæk.

- Jeg troede egentlig ikke, at jeg ville få det. Jeg bliver normalt aldrig syg, så det er vel okay lige at få det slag over næsen og blive mindre kæphøj.

Helt umuligt

De næste par dage er Laura Drasbæk isoleret hjemme i sin lejlighed med hendes yngste søn på 15 år, som endnu ikke er blevet smittet.

- Det er ret besværligt. Men jeg skal jo undgå at smitte ham. Vi har været her i seks dage og er allerede ved at blive bims. Det er næsten helt umuligt at være i den her lille lejlighed, men det må vi jo finde ud af, siger Laura Drasbæk.

Selvom hun nu er isoleret hjemme i lejligheden, forsøger hun at se positivt på situationen, da hun til sommer skal på filmoptagelser og derfor forhåbentligt er mindre modtagelig for at blive smittet igen.

- Det kan godt være ret besværligt, når man er på filmoptagelser. Så nu behøver jeg måske ikke at være så bekymret, når jeg igen skal på arbejde.