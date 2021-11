Smittet med coronavirus

Saszeline Dreyer var på alles læber i begyndelsen af coronanedlukningen, da hun gennem sine sociale medier udbredte coronaskeptiske budskaber og modstand mod myndighedernes anbefalinger.

Nu er den 39-årige S.O.A.P.-sanger dog selv blevet smittet med virussen, oplyser hun i et opslag på Twitter.

'Så blev jeg testet positiv med COVID - smittet af en vaccineret - har kysset og krammet mine 2 dejlige drenge hele ugen - som begge har testet negativ … ‘det simpelthen så farlig en smitsom virus og børnene bærer smitten’ siger Hr Brostrøm', skriver hun i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun i et år har forsøgt at blive smittet.

- Jeg har det fint. Det var et bevidst valg om at blive smittet, så jeg sørgede for at være tæt på min vaccinerede ven, der er smittet, så jeg kan danne naturlige antistoffer, lyder det fra Sazseline.

Vaccine-modstander

Sazseline Dreyer har tidligere fortalt - både på sine egne kanaler og i et stort interview med Ekstra Bladet - at hun er modstander af vaccinen.

Det understreger hun igen over for Ekstra Bladet.

- Jeg tror ikke på en vaccine - eller en genmodificeret injektion, en MRN-vaccine, bør man nok kalde den - som er udviklet på så kort tid. Så jeg mener, jeg er en vigtig del af en kontrolgruppe, så man har noget at holde op imod i testfase tre, som vaccinen er i nu og frem til 2023, siger hun.

- Tror du ikke, at myndighederne har en rigtig god grund til at opfordre til, at man lader sig vaccinere?

- Jeg tror, de har lavet en god aftale med nogle medicinalvirksomheder. Jeg ved, hvad der er bedst for mig og mit eget immunforsvar. Hvad folk vælger at gøre, det respekterer jeg, på samme måde som folk bør respektere, hvad jeg vælger at gøre, siger Saszeline.

- Der er jo stadig mange, der bliver indlagt og dør med corona hver dag. Hvad gør du dig af tanker om, hvorvidt du udsætter andre for fare som smittet?

- Jeg har isoleret mig selv med mine børn i et sommerhus og har ikke været udenfor, udover da jeg var i testcentret med mundbind på. Jeg vil aldrig nogensinde bringe andre i fare, men der er jo masser af mennesker, der render rundt og er vaccineret og stadig smitter folk. Jeg bringer heller ikke mine børn i fare, jeg sørger for, at de får helt naturlige antistoffer til deres immunforsvar. Jeg holder for øvrigt mine børn hjemme fra skole, siger hun.

Saszeline Dreyer holder fast i sin coronaskepsis, selvom hun nu er smittet. Foto: Emil Agerskov

Lukket ned

Saszeline fik for mere end et år siden lukket sin Instagram-profil efter hendes kontroversielle opslag om coronavirus, hvor hun blandt andet opfordrede til at droppe mundbind.

Siden indrømmede hun, at det var en fejl.

'Jeg anerkender, at jeg har opfordret til, at man ikke går med mundbind, som ellers er sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det skulle jeg nok ikke have gjort. Der er en hårfin balance mellem at opfordre til debat og opfordre til en bestemt adfærd. Fremover vil jeg undlade at opfordre til en bestemt adfærd', skrev hun i et opslag dengang.