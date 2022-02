Smittet med coronavirus

Esben Dalgaard skulle i disse dage have været i fuld gang med optagelserne til en tv-serie, men det bliver der intet af. Han har nemlig fået en positiv coronatest.

Da Ekstra Bladet fanger skuespilleren på telefonen, er han dog ved godt mod, og han fortæller, at han kun er ramt af milde symptomer.

- Jeg har det godt. Det er klassiske forkølelsessymptomer med lidt ondt i halsen. Men jeg kan mærke, at jeg er ret træt, lyder det fra Esben Dalgaard, der ikke ved, hvor han er blevet smittet med virussen.

Esben Dalgaard bliver vartet op af familien, der dog må nøjes med at se ham gennem glasdøren. Privatfoto

Boostet immunforsvar

Esben Dalgaard åbnede sidste år op omkring, at han igen var blevet ramt af kræft, og det denne gang havde spredt sig.

Den alvorlige sygdom får dog umiddelbart ikke negativ betydning for hans corona-forløb.

- I forhold til selve cancer-sygdommen, tror jeg ikke, der er de store udfordringer. På en eller anden måde er mit immunforsvar jo rimelig meget oppe at køre, for den immunterapi, som jeg modtager, er noget, der booster immunforsvaret helt vanvittigt, siger Esben Dalgaard, der også har modtaget tre vaccinestik.

Og når det endelig skal være, så har virussen ramt ham på det helt rigtige tidspunkt.

- Problemet er, hvis det går ind over en periode, hvor man skal ind for at behandles. Så er det selvfølgelig noget møg. Men lige nu ser det ud til, at jeg klarer frisag på den konto, for der er 14 dage eller sådan noget, til jeg skal ind igen, siger han og konstaterer:

- Det virker som om, at det er kommet på et meget heldigt tidspunkt

Frygteligt

Isolationen har dog betydet, at han har været nødt til at melde sig syg på optagelserne til den - endnu hemmelige - tv-serie, han er i gang med optagelserne til.

- Det er jo frygteligt. Jeg skulle have været på optagelser resten af ugen, men jeg har været nødt til at melde afbud til mit arbejde. Det er vel nærmest første gang i min karriere, siger skuespilleren, der i stedet bruger tiden på at øve sine replikker, så han er helt klar, når han igen bliver sluppet ud i virkeligheden.