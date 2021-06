Smittet med Delta-variant

Morten Kjeldgaard er blevet testet positiv for coronavirus

I disse dage skulle den kendte danser Morten Kjeldgaard, der blandt de fleste er kendt fra 'Vild med dans', have nydt livet under sydens sol i Marbella, Spanien, hvor han skulle have danset med en række danseglade danskere.

Men sådan blev det ikke.

Morten Kjeldgaard blev nemlig søndag testet positiv for coronavirus - endda en af de mere smitsomme Delta-varianter.

Det fortæller han på Instagram.

- Som I jo kan se, er jeg ikke i Marbella, hvilket jeg skulle have været med min 'Vild med dans'-kollega Michael Olesen og over 100 danseglade mennesker, siger han og fortsætter:

- Men jeg fik desværre en positiv coronatest i går. Så nu er jeg isoleret og skal være det det næste stykke tid.

Lidt træt og tung i hovedet

Til Ekstra Bladet fortæller Morten Kjeldgaard, at han har det fint efter omstændighederne, men at han er begyndt at få enkelte symptomer.

- Lige nu har jeg det okay. Jeg er lidt træt og tung i hovedet. Men jeg har på fornemmelsen, at jeg er helt i starten af forløbet, så jeg kan godt være lidt nervøs for, hvor slemt det bliver, siger Kjeldgaard og fortsætter:

- Jeg kan godt fornemme, at folk er lidt mere uvidende om Delta-varianterne, så man ved ikke helt, hvad man skal forvente.

Kjeldgaard fortæller, at han ved, hvor han er blevet smittet henne, men det er ikke noget, han har lyst til at uddybe.

Får det bedste ud af det

Ifølge Kjeldgaard får han det bedste ud af tiden i isolation.

- Jeg har været i isolation fra fredag, fordi jeg blev kontaktet og fik at vide, at det drejede sig om en Delta-variant, og jeg var ret sikker på, at jeg var blevet smittet. Jeg har heldigvis en stor altan, og i dag har jeg ligget derude og solet og slappet af. Jeg har talt i telefon og skrevet med venner og bekendte, som har været lidt bekymrede, siger han.

I den forbindelse kommer Morten Kjeldgaard også med en opfordring:

- Jeg fik taget en kviktest i går, og den var negativ. Men så tog jeg en pcr, som var positiv, så jeg vil virkelig opfordre til, at man tager pcr-testen også, siger han videre.