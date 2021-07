Smittet med Delta-variant

Komikeren Thomas Warberg kan se frem til at se semifinalebraget mellem Danmark og England på en noget anderledes måde end først planlagt, når det går løs på onsdag fra Wembley i London.

Der bliver nemlig ingen fest og farver eller storskærmsarrangement i de københavnske gader for den kendte komiker, der er blevet ramt af en de mere smitsomme Delta-varianter af coronavirus og derfor lige nu er i isolation.

Det skriver B.T., og over for Ekstra Bladet bekræfter han den ærgerlige nyhed.

Den 36-årige komiker fortæller, at han dog heldigvis ikke er hårdt ramt af sygdommen og kun har oplevet en smule feber indtil videre.

- Det er rigtigt, at jeg er smittet med Delta-varianten, men jeg er gudskelov relativt symptomfri og er ude af isolation om et par dage, siger han og fortsætter:

- Jeg har også været så heldig, at jeg ikke lader til at have smittet nogen.

Thomas Warberg har på det seneste gjort sig som vært på TV 2's 'Klipfiskerne'. Foto: Henrik Ohsten/ TV 2

Skal se kamp fra isolation

På grund af sygdommen kan han se frem til at se EM-braget fra sin isolation.

- Det betyder, at jeg skal se kampen alene i mit soveværelse, hvilket er okay, bortset fra at jeg kan høre reaktioner fra gaden ti minutter før, fordi mit net er så langsomt, lyder det fra Warberg.

Warberg blev testet for et par dage siden, efter han havde følt sig dvask. Herefter viste både en lyntest og en pcr-test, at han var smittet med coronavirus.

De dårlige nyheder kom samme dag, som komikeren blev indkaldt til vaccination. Derfor har det lidt længere udsigter, før han får det første stik.