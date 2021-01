Smittet med muteret coronavirus

Den tidligere politiker Özlem Cekic er blevet smittet med en meget smitsom mutation af coronavirus.

Også hendes mand og to børn er blevet smittet.

Det skriver hun på Twitter.

'Jeg har fået konstateret den muterede corona, der smitter mange. Min mand og to børn har fået den samme muterede virus. Alle fire er blevet ringet op af egen læge, Patientsikkerheden og kontaktet af Sundhedsstyrelsen flere gange for at stoppe smittekæden. Super effektivt,' skriver hun videre.

Til Ekstra Bladet fortæller Özlem Cekic, at hun ikke ved, hvilken mutation hun og familien er smittet med.

- Men hele familien er smittet, både min datter på 13 og min søn på 11, og min mand er også smittet. Jeg er den, der er hårdest ramt. Min datter har været syg et par dage, min mand har haft en let forkølelse, og jeg har både hovedpine og feber, og det har sat sig på lungerne, siger hun og tilføjer, at hun har været syg tre-fire dage.

Familien blev testet søndag, fordi de havde været i nær kontakt med en smittet, og så fik de svar på deres test tirsdag.

Meget imponeret

Selvom Özlem Cekic i øjeblikket har det dårligt, har hun alligevel overskud til at sende en tak til sundhedspersonalet og sundhedsmyndighederne.

- Det har været helt formidabelt. Både Styrelsen for Patientsikkerhed, vores egen læge og Sundhedsstyrelsen har ringet til os, og de har kontaktet alle, vi har været i kontakt med. De har også været gode til at vejlede os i, hvordan vi for eksempel skal forholde os til min søn, når han skal ud igen, for han har ikke haft symptomer, siger hun og tilføjer:

- Jeg er virkelig imponeret. Det er simpelthen så flot arbejde.

Nu er familien i hjemmeisolation, og selvom det er hårdt, er stemningen god.

- Børnene har hjemmeundervisning, og vi er hjemme. Solen skinner, og det er dejligt, selvom vi ikke kan gå ud. Det har faktisk været rart at vide, at det er den variant, der smitter meget, så man ved, at man skal være ekstra forsigtig. Så vi går ikke engang ud i vores have, siger Özlem Cekic.

Den seneste tid har den britiske udgave af coronavirus, SARS-CoV-2, som også hedder cluster B117, været meget omtalt og spredt sig i det danske samfund. Men fordi den nye variant af coronavirussen blev opdaget i Storbritannien og har spredt sig hurtigt der, går den nu også under navnet 'den engelske mutation'.

Statens Serum Institut vurderer, at cluster B117 er op til 70 procent mere smitsom end den nuværende udgave af coronavirussen.