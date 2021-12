Smittet op til nytår: ’Covid, din kæmpe idiot’

Det er aldrig behageligt, belejligt eller noget, man ønsker at blive ramt af på noget som helst tidspunkt, men er der en periode, man nok allernødigst vil smittes med coronavirus, må det være omkring jul og nytår, hvor hyggen med andre mennesker er i højsædet.

Det er Aqua-gøgleren René Dif og hans ’wife to be’, som han kalder sin forlovede Linet Jo, uheldigvis begge blevet.

Det bekræfter han overfor Ekstra Bladet fra sygelejet i privaten, hvor han sammen med sin muse er i isolation på femte dag og dermed går glip af den helt store festivitas nytårsaften.

Ens symptomer

Men faktisk er ingen af de to turtelduer særligt hårdt ramt, fortæller René Dif.

- Vi har det begge to fint. Vi har haft et par dage sengeliggende med feber og utilpashed, men vi er klart i bedring. Jeg har fået tre stik, mens Linet Jo ikke er vaccineret. Så under omstændighederne er vi gået forholdsvis smertefrit i gennem indtil videre, lyder det.

- Hvad laver I så, når nu I er isoleret?

- Vi hygger, får det bedste ud af det og er i gang med at lave et nyt corona-cocktailkort, da tiden jo skal gå med noget, lyder det fra musikeren, som samtidig fortæller, at han og Linet Jo begge har samme symptomer og grad af sygdom, selv om han har fået tre styk vaccine, mens hun ingen har fået.

- Ja, det har været fuldstændigt ens, siger han.

René Dif er vildt forelsket i sin Linet Jo, som han nu deler corona-sygeleje med. I september havde han fået fremstillet en t-shirt med hendes billede på, da han rejste med Aqua i Canada. Foto: Annika Lindgren

Beskidt snog

René Dif har også lavet et opslag på sin Facebook-profil, hvor han direkte skælder ud på coronavirussen.

’Hvad fanden bilder du dig ind COVID. Tak, fordi du kom på det mest ubelejlige tidspunkt, din kæmpe idiot, og smitter os begge to. Vi har nu været gået fri i to år og har virkelig passet på i det omfang, det var muligt, ved at holde afstand, bære mundbind, hoste i ærmet, efterleve regeringens restriktioner, sprittet af så mange gange at huden på hænderne er ved at falde af osv. Men alligevel kom du indenfor vores dør, din lille beskidte snog,’ skriver René Dif blandt andet.

Sangeren var nede på knæ i juli i år på en båd ved spanske Formentera under en ferie til Ibiza, og her fik han Linet Jo’s ’ja’.

Der er dog endnu ikke meldt noget ud om, hvornår brylluppet skal stå.

