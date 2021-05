Snakker stadig med Løkke

Hvordan sikrer man, at der er proviant nok til en besætning på 16 mand, som skal krydse Atlanten på tre uger i en lille sejlbåd?

Den udfordring stod kendiskokken Umut Sakarya over for, da han blev spurgt, om han ville stille sig bag kødgryderne i programserien 'Over Atlanten'.

- Al maden skulle kunne spises fra en skål med en ske eller en gaffel, og så skulle det være let at kunne brække op, hvis man fik søsyge. Så det var den største udfordring.

- Men jeg er jo restauratør, elsker at planlægge og har helt styr på mængder, dage og portioner. Og så er jeg helt vild med, at man begrænser sine faglige muligheder og skal tænke inden for nogle bestemte bokse, forklarer han.

Retterne er hovedsageligt hentet fra det danske køkken. Det skulle nemlig give smagen af hjemlige himmelstrøg ude på det åbne ocean og lindre afsavnet.

- Jesper Bank (skibets kaptajn, red.) sagde flere gange, at jeg er den bedste kok, der har sejlet over Atlanten, siger Umut Sakarya stolt.

Foto: Discovery Networks

- Vi har meget tilfælles

Med ombord var fem andre kendisser, og særligt Lars Løkke klikkede Umut Sakarya særdeles godt med ombord på båden.

Løkke stak ofte hovedet ned i køkkenet og prøvesmagte blandt andet romkugler, inden de blev serveret for resten af holdet.

- Lars kan godt lide mad, vin og tobak ligesom mig, og han har haft meget med landbruget at gøre i sin tid som politiker, så det var meget lærerigt for mig at kunne stille ham alle mulige spørgsmål, fortæller Umut Sakarya.

- Lars er en arbejdsmand ligesom mig, så vi har meget til fælles. Når man interesserer sig for hinanden i stedet for at prøve at imponere, så får man et godt venskab, lyder det fra Umut Sakarya.

De to har også set hinanden, efter at de gik i land på den caribiske ø St. Maarten efter tre uger til søs.

- Lars kommer og henter flæsk hos mig nogle gange. Man får en anden form for venskab, når man har været koncentreret sammen i så lang tid, siger Umut Sakarya.

Deltagerne i programmet fik løn af produktionen da de sejlede over Atlanten, og Lars Løkke Rasmussen fik også løn fra Folketinget, mens han deltog i programmet.

'Over Atlanten' kan ses på Kanal 5 søndag klokken 21 og på streamingtjenesten discovery+.