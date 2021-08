Snart slut: Planlægger næste fase

'Robinson'-værten skiftede i 2006 fuglefløjt på en villavej i Klampenborg ud med lyden af cikader i et regulært palæ ved Côte d'Azur-bugten i Frankrig.

Men nu tyder alt på, at Jakob Kjeldbjerg og hans kone, britiske Christine, forlader det sted ved den smukke franske bjergby Magagnosc nær Grasse, hvor de har tilbragt så mange år og set deres to døtre vokse op.

I hvert fald er det planen engang i nær fremtid at rejse væk en stor del af året.

- Vi er i gang med at planlægge den næste fase. Det kan være, at det kommer til at tage 10 år, men vi er i gang med at gøre noget andet, fordi børnene mere eller mindre er væk, siger Jakob Kjeldbjerg.

Sådan så det ud i 2006, da Ekstra Bladet besøgte Kjeldbjerg-familien kort efter, at de var flyttet ind i domicilet i Frankrig. Foto: Anthon Unger

Huset bliver forretning

Med 'væk' mener han, at ungerne Marie og Sophie Kjeldbjerg er blevet voksne og snart flyver fra reden permanent. Det giver forældrene en større frihed til at udforske resten af verden uden andre forpligtelser.

- Nu er vi for andet år i træk i gang med at afslutte en udlejning af vores ejendom. Det gjorde vi sidste år og det gjorde vi igen i år - og det har været fint. Så der er en mulighed for, at vi simpelthen beslutter at bruge det som en permanent udlejningsejendom. Så kan den blive en slags forretning sideløbende med, at vi befinder os andre steder i verden, beretter Kjeldbjerg.

Et af de steder kunne være Danmark, hvor Jakob Kjeldbjerg har sine forældre i Holstebro, eller England, hvor Christine er fra og hvor Jakob mødte sin kommende hustru, da han som fodboldspiller på topplan var stjerne i Chelsea i London.

- Huset i Frankrig kunne være vores base, når det ikke er udlejet og når vi ikke tilbringer tid der, så kunne vi købe en lejlighed i København eller i England, hvis man altså som udlandsdansker må for Skat – det skal jeg lige have fundet ud af, siger tv-værten, som lige har været 10 dage i Danmark og en måned 'et andet sted i verden', mens ejendommen i det franske har været lejet ud i dyre domme.

- Det er jo et smørhul dernede, som mange er interesseret i. Men vi skal have en base et andet sted, inden de nye planer bliver til virkelighed, for ellers bliver det nok meget mærkeligt med sådan et flakkerliv, slutter Jakob Kjeldbjerg.

