Snydt af Gustav: - Ville ikke have købt det

Flere kunder snydt: - Jeg er flov

Ekstra Bladet har talt med en lang række kunder, som er skuffede efter at have gennemgået et forløb hos Gustav Salinas. Flere fortæller om upersonlig rådgivning, og at de var overbeviste om, at det var Gustav Salinas, de skrev med.

- Der er forskellige ting i hele mit forløb, hvor jeg godt har kunne se, at jeg ikke har fået det, jeg har betalt for. Men det har været svært... Og pinligt at sige til familie og venner, at det har været lort, fordi jeg har betalt og ikke kan komme ud af det.

- Jeg bliver lovet, at Gustav vil ringe til mig et par gange, og det syntes jeg var fedt. Jeg forventede ikke, at jeg ville have kontakt med ham dagligt, da det jo er online, og det tiltalte mig i starten, at man ikke behøvede at møde en person.

- Men jeg tror ikke, at jeg har talt med Gustav en eneste gang.

- Har han ringet til dig, som du blevet lovet?

- Nej nej. Det har han ikke, fortæller en tidligere kunde hos Gustav ved navn Cecilie, som ikke ønsker sit efternavn bragt.

Pinligt

Heller ikke 28-årige Ditte ønsker sit efternavn bragt, fordi hun føler sig naiv og finder det derfor pinligt at stå frem.

- Jeg er lidt flov over det, for det er godt nok også naivt, fortæller hun.

- Det startede egentlig med, at jeg - efter at have set hans reklamer i lang tid - valgte at købe et forløb på tre måneder. Kort efter, jeg bandt mig til den periode, talte jeg med min veninde, som spørger mig, om jeg er fuldstændig åndssvag, fordi det selvfølgelig ikke er Gustav selv, der sidder og svarer sine klienter.

- Men det troede du, da du købte det?

- Jamen det var jeg fuldstændig overbevist om, fordi det er det, jeg har set i al markedsføringen.

Da Ditte fandt ud af, at det ikke kun er Gustav, der ser beskederne, skyndte hun sig ind for at slette de billeder, hun har sendt af sig selv i undertøj for at 'Gustav' kunne følge hendes udvikling.

- Jeg tænkte, 'det er jo Gustav, der sidder og kigger på det', men når jeg ikke ved, hvem der kigger på det, så skal jeg ikke have nogen billeder af mig selv. Det er jo meget sårbart, at man lægger et billede op af sin krop, som man ikke kan lide. Så vil man jo gerne vide, hvad det er for et menneske, der kigger på det, fortæller hun.