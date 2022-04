Snydt af realitystjerne: - Han er et fjols

Lenny Pihl har reklameret for og solgt ugyldige billetter til Tivoli via sin Instagram-profil. En af dem, der blev taget ved næsen, er Suna Max Schütt, der har mistet 1600 kroner

Et godt kup og en hyggelig tivolitur med familien i anledning af hendes mands 40-års fødselsdag.

Det var, hvad Suna Max Schütt troede, hun fik ud af handlen, da hun købte otte billige billetter til Tivoli af reality-kendissen Lenny Pihl. Men det, hun i virkeligheden fik, var en meget lang næse.

Billetterne, som Ekstra Bladet har set dokumentation for, at hun har købt af Lenny Pihl, viste sig nemlig at være ugyldige. Fup og fidus, simpelthen. Og pengene, som i Suna Max Schütts tilfælde var en sum på 1600 kroner, har hun endnu ikke set.

For efter hun havde købt og hentet billetterne, oprettede den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder et nyt opslag, hvor han nu skrev og bad de, der havde købt billetter af ham, om at kontakte ham.

- Så skriver han, at billetterne var blevet annulleret, og at han var i kontakt med virksomheden, han havde købt dem af med henblik på at løse det. Men jeg fik aldrig mine penge tilbage, fortæller Suna til Ekstra Bladet og tilføjer, at hun netop har meldt sagen til politiet.

Suna Max Schütt fra Holme-Olstrup føler sig snydt af Lenny Pihl. Privatfoto

- Da du så opslaget på Instagram i første omgang, tænkte du så ikke, at tilbuddet var for godt til at være sandt?

- Næ. Jeg tænker, han er jo kendt og at han derfor har fået tilbuddet for at gøre reklame. Da jeg var nede hos ham, sagde han, at han havde 16 billetter tilbage, og at man skulle skynde sig, men da min veninde ville handle hos ham, var han ikke til at komme i kontakt med, siger hun og tilføjer:

- Jeg tænker, han er et fjols, og jeg synes ikke, det er i orden.

Troede på ham

Over for Ekstra Bladet bekræfter pressechef i Tivoli, Torben Plank, at man kender til en sag, hvor et firma har købt billetter, som de ikke betalte, men alligevel solgte videre.

- Når nogen køber billetter, der ikke bliver betalt, så bliver de annulleret, så vi kan kun opfordre til, at man altid skal være obs på gode tilbud, som er lidt for gode, og så skal man melde det til politiet. Det er altid en god tommelfingerregel, at man skal gå igennem officielle kanaler, når man køber billetter, siger Torben Plank.

Og ifølge Suna Max Schütt er Lenny Pihls opslag nok også et tegn på, at han selv er blevet opmærksom på, at noget var galt med de billetter, han havde videresolgt.

- Han startede med at sige, at der var nogen, der havde misbrugt billetterne og snydt ham. Jeg prøvede at være sød og forstående og troede på ham, når han kom med sine forklaringer. Men nu, hvor jeg aldrig har fået mine penge tilbage, begynder jeg at mistænke ham for at have vidst det fra start, siger Suna Max Schütt, siger hun.

Ikke første gang

Det er langt fra første gang, at Lenny Pihl gør sig bemærket ved at reklamere for tvivlsomme produkter.

Forleden kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan Lenny Pihl den seneste tid har reklameret for en virksomhed, der sælger ulovlige kopier af Rolex-ure.

Lenny Pihl er også tidligere havnet i stormvejr over at have reklameret for blandt andet kviklån og en sugardating-hjemmeside.

I den forbindelse lagde han sig fladt ned og lovede, at det skulle være slut med den slags.

- Der har været rigtig mange shitstorms med turbolån, snus og Todayters. Det var sjov og ballade, og der skulle bare penge i kassen. Men jeg fortryder, at jeg lavede Todayters-reklamen, for der var rigtig mange mennesker, der blev stødt af det, lød det dengang fra Lenny Pihl.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lenny Pihl i forbindelse med denne artikel, men han har ikke ønsket at stille op til interview. Nedenfor kan du læse, hvad vi ville have spurgt ham om.

