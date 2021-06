Søn af Sandberg: Har opnået et vigtigt mål

Da 22-årige Oliver Louais far var på hans alder, var han allerede narkohaj og på vej mod en dom på syv års fængsel for amfetaminhandel. En kriminel karriere, der blev et springbræt lige lukt ned i en tilværelse som rocker.

Brian Sandbergs søn ville noget andet, og i sin bog ’Søn af Sandberg’ sagde han sit mål højt. Han ville gennemføre uddannelsen som finansøkonom - en noget anden karrierevej end sin far, der dog er ude af rockermiljøet i dag.

Onsdag i sidste uge lykkedes det så, da Oliver Louai bestod sidste eksamen på CPH business.

- Jeg føler, at bogen forpligtede mig til at gøre det, jeg siger, jeg gør. Jeg ville føle, at det var lidt et scam, hvis jeg dumpede eller droppede ud, siger han.

- Betyder det noget for dig at være mønsterbryder?

- Det betyder alt for mig. Jeg har stukket snuden frem, fordi jeg gerne vil fortælle folk, at jeg ikke er ligesom min far i forhold til den vej, han har gået, siger Oliver Louai, der som barn oplevede, at han ikke måtte lege med de andre børn, fordi hans var var Brian Sandberg.

Oliver Louai fejrede sin eksamen med en middag på restaurant Nimb i Tivoli med sin mor, far og kæreste. Privatfoto

Uddannelsen kan blandt andet pege mod en karriere som ejendomsmægler, inden for forsikring, revision eller bankrådgiver

- Det er noget andet end det, min far har beskæftiget sig med, konstaterer han.

I første omgang har Oliver Louai dog tænkt sig at give sin passion for musik en kæmpe chance. Med overbevisningen om, at alt kan lade sig gøre, bare man vil det nok.

Mindre stress

- Alle odds har været imod mig. Alle har altid tænkt, at han klarer den ikke. Hans far er Brian Sandberg. Og så gør jeg det alligevel. Jeg tror, at det motiveret rigtig mange unge til at gøre det samme.

- Har det også givet dig mindre stress, at din far gik ud af rockermiljøet?

- Ja, meget mindre stress. Man hører hele tiden, at så er der bandekrig og nogen, der skyder efter hinanden. Hvis min far stadig var med, så ville der være en sandsynlighed for, at han ville være involveret i det. Så det er selvfølgelig rart ikke at skulle bekymre sig om det.

Hans far, Brian Sandberg, er glad for, at sønnen har valgt en helt anden vej end ham.

- Jeg tjente nogle hurtige penge, men de blev hurtigt til ingen penge. Nu har han mulighed for at tjene gode penge, fordi han har knoklet, siger Brian Sandberg.

- Er det på trods af dig - og ikke på grund af dig?

- Det er på grund af ham selv. Det er ham, der har slæbt sig selv i skole hver dag, siger Brian Sandberg.

