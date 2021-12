Søn af Sandberg: Nu er han bankansat

I årevis har Oliver Louai stået i sin fars sorte skygge.

Som søn af den tidligere højtplacerede rocker Brian Sandberg har det i perioder været op ad bakke med fordomme og forbud mod at lege med de andre børn, selvom Oliver allerede som 13-årig fik fjernet 'Sandberg' i efternavnet for at mildne den negative arv. Den historie har han fortalt om i sin bog, 'Søn af Sandberg'.

Men nu har 22-årig Oliver Louai taget endnu et skridt, der står i diametral modsætning til hans fars liv i den alder, hvor han fyrede den af som narkohaj.

Oliver Louai har hele sit liv levet med fordomme, fordi hans far var rocker i Hells Angels og senere Bandidos. Foto: Tariq Mikkel Khan

1. december vekslede Oliver Louai sin uddannelse som finansøkonom til et fast job som service og advice agent i Nordea. Her skal han blandt andet hjælpe kunder med deres bankkort, overførsler og spærring, hvis de har mistet kortet eller været udsat for svindel.

Oliver Louai fortæller, at der endnu ikke er nogen, der har spurgt ham til hans fædrene ophav, og det blev heller ikke nævnt til jobsamtalen.

- Slet ikke. Men man har nogle gange på fornemmelsen, at der er nogle, der ved noget, men ikke spørger eller siger det, fortæller han.

- Var du selv bekymret før samtalen for, om det kunne ødelægge noget for dig, hvem din far er?

- Ja, det er jeg altid bekymret for. Det var jo også grunden til, at min mor og far i fællesskab fjernede Sandberg i mit efternavn, siger Oliver Louai.

- Er det her så endnu et skridt på vejen i din afstandtagen til din fars kriminelle løbebane?

- Vi har snakket meget om det. Jeg synes, at det er en syg kontrast til, hvad min far har været igennem. Det er sjovt, at jeg nu er inde i bankverdenen, hvor man skal baggrundstjekkes og skal igennem et langt ansættelsesforløb. Jeg er stadig lidt chokeret over det, siger han.

Olier Louai er blevet ansat i et fast job på fuld tid i Nordea. Privatfoto

Han oplever da også, at hans far, 'eksbanditten', er stolt af 'bankmanden'.

- Det har han skrevet flere gange. Han har altid gerne villet noget stort på den gode måde. Så jeg tror lidt, at han lever det liv, han gerne ville have levet, gennem mig, siger han.

Og stoltheden skinner også tydeligt igennem, når man taler med Brian Sandberg.

- Jeg er meget stolt af, at han går den helt modsatte vej, end jeg gjorde i hans alder. Dengang var jeg direkte på vej mod en lang fængselsdom, siger Brian Sandberg med henvisning til den dom på syv års fængsel for amfetaminhandel, der førte ham videre til et liv bundet op på den brutale rockerverden.

Oliver Louai udgav i 2018 bogen 'Søn af Sandberg'.

Oliver Louai er i øvrigt ikke færdig med at have ambitioner. Han har søgt ind på en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Og så er han også i studiet hver weekend for at lave musik. Han har dog ikke udgivet noget endnu.

- Men det kommer. Det lover jeg, siger han.