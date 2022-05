Søn afslører: Mor var alkoholiker

Ole Olsen er en Danmarks allerstørste sportspersonligheder gennem tiderne med hele 21 verdensmesterskaber på sit cv.

Han var konge på slagger - en ægte verdensstjerne! Men bag visiret på speedway-hjelmen har Ole Olsen og hans familie i årevis båret på en hemmelighed - en hemmelighed som sønnen Jacob Olsen nu afslører i radioprogrammet 'Fremkaldt' på Radio4.

Her fortæller Olsen junior, der også selv har gjort sig bemærket i speedway-sporten, at hans mor, Ulla Olsen, i en årrække drak alt, alt for meget.

Ikke for sjov

- Min mor havde desværre den sygdom - som jeg kan tillade mig at sige. For som alle ved, når man har haft det tæt på en familie, så drikker man jo ikke for sjov. Det er jo en sygdom og noget, man ikke selv kan kontrollere, siger Jacob Olsen, der i programmet og fortæller, at han tit var alene med sin mor og sin ti år yngre lillebror, fordi hans far havde travlt med at passe sin karriere.

Derfor havde han sin mors misbrug helt tæt på.

- Det har selvfølgelig sat nogle skår i gennem mange år, men min mor har kæmpet med det, og jeg har jo nok altid passet meget, meget på hende. Hun har betydet meget for mig. Men der har været mange dårlige oplevelser, det har der, siger han.

Det var Jacob Olsen, der kørte sin mor på afvænning. Arkivfoto

Det var Jacob Olsen, der fulgte sin mor på den afvænning, der kom til at ændre alt.

- Jeg kørte hende selv for en del år siden efterhånden på sådan en Minnesota-kur, siger han og fortæller, at han aldrig glemmer den morgen, hvor han kørte hende afsted.

- Man havde jo prøvet mange ting gennem tiderne for at få hende til at stoppe, men da vi kom op på det her fine center, som lavede en kæmpestor ændring i hendes liv og i vores liv, da kan jeg huske lige så tydeligt om morgenen der - hun var virkelig slidt og lægerne havde også sagt, at hvis hun blev ved med det her, så kunne hun ikke overleve det - så lagde hun sin hånd ovenpå min og sagde 'nu er jeg klar'.

Den sætning gjorde et kæmpe indtryk på ham, men tvivlen ramte også Jacob Olsen. For ville det lykkedes denne gang for hans mor at blive ædru?

Ole og Jacob Olsen deler passionen for speedway. Arkivfoto

Jacob Olsen drager paralleller til sportens verden.

- Hvis man vil nå noget med sit eget liv, så er den vigtigste person i hele verden en selv. Og hun havde besluttet, at det var det, hun ville det her. Det var ikke os andre, der kunne redde det. Det var hende selv, der skulle gøre det. Og det havde hun en meget meget klar intention om, at det var det, hun skulle.

Siden den morgen Jacob Olsen satte sin mor af på afvænning, hun ikke rørt alkohol.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ole Olsen i forbindelse med familiens hemmelighed. Hverken han eller Ulla Olsen ønsker at udtale sig.

For tre år siden kunne Ole og Ulla Olsen fejre guldbryllup. Foto: Erik Kragh

Du kan lytte til hele programmet med Jacob Olsen her: